Zee UP-Uttarakhandबरेली

निर्वस्त्र कर हैवानों जैसा जुल्म! बरेली में महिला सिपाही पर युवक को टिप्पणी करनी पड़ी भारी

Bareilly News: बरेली जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक को पहले अगवा किया गया, फिर निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:43 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bareilly News/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक दलित युवक की निर्वस्त्र कर पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर एक महिला सिपाही पर अभद्र टिप्पणी की थी. इससे उसके घरवाले नाराज थे. महिला के भाई ने साथियों के साथ मिलकर उसे घर के पास से अगवा किया. उसके बाद दूर ले जाकर उसकी पिटाई की. 

इतना ही नहीं इस दौरान युवक वीडियो भी बनाया गया है.  उसके बाद वहां से जान बचाकर भागकर घर आया. उसने पूरी बात परिजन को बताई. उन्होंने थाने में जाकर 5 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई. पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अन्य की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल नए साल की पार्टी के बहाने ले गए थे सदर के बाल्मीकि मोहल्ले की रहने वाली महिला (प्राइवेट स्कूल कर्मचारी) ने बताया- 31 दिसंबर की रात उनका बेटा घर के पास टहल रहा था. तभी अहीर मोहल्ला निवासी मुकुल यादव अपने साथियों सुभाष उर्फ एडी, सुल्तान, आयुष और बासु के साथ बाइक से पहुंचा. वे उसके बेटे को न्यू ईयर पार्टी के बहाने जबरन बाइक पर बैठाकर चनेहटा रोड स्थित तालाब के पास ले गए. 

निर्वस्त्र करके पीटा
ऐसा बताया जा रहा है कि वहां मुकुल यादव और उसके साथियों ने तमंचे और चाकू दिखाकर बेटे को डराया. उसके कपड़े उतार दिए. उसे निर्वस्त्र करके पीटा. बेटा काफी देर तक छोड़ने के लिए गुहार लगाता रहा. लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा. उसे जमीन पर घसीटकर बुरी तरह से पीटा. बेटे ने किसी तरह से उनके हाथ से कपड़ा छीना. उसके बाद कपड़े पहनकर भागते हुए घर पहुंचा. उसके घरवालों को घटना की जानकारी दी. 

मुख्य आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में क्या बताया?
पुलिस पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी मुकुल यादव की बहन मुरादाबाद में महिला सिपाही है. उसकी बहन पर बाल्मीकि मोहल्ले के रहने वाले लड़के ने इंस्टाग्राम पर अभद्र टिप्पणी की थी. बहन ने मुकुल को इसकी जानकारी दी थी. उसके बाद से ही मुकुल यादव उसकी तलाश कर रहा था. 

न्यू ईयर पार्टी मनाने का  दिया झांसा
उसने अपने दोस्तों को भी घटना की जानकारी दी. सभी ने मिलकर उसकी पिटाई करने का प्लान बनाया. वह 31 दिसंबर को दोस्तों के साथ उसके घर पहुंचा. उसे न्यू ईयर पार्टी मनाने का झांसा दिया. जब उसने मना कर दिया तो उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले गए. उसके साथ मारपीट की. इसका वीडियो भी बनाया थी.

