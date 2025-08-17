यूपी में एक और जिले का नाम बदला जाएगा? MP की पूर्व मुख्‍यमंत्री ने सीएम योगी से की ये मांग
यूपी में एक और जिले का नाम बदला जाएगा? MP की पूर्व मुख्‍यमंत्री ने सीएम योगी से की ये मांग

Shahjahanpur News: एमपी की पूर्व मुख्‍यमंत्री ने सीएम योगी से उत्‍तर प्रदेश के एक और शहर का नाम बदलने की मांग कर दी है. इसके बाद यूपी में नई बहस शुरू हो गई है. हिंदू संगठनों ने MP की पूर्व मुख्‍यमंत्री का समर्थन किया है तो मुस्लिमों ने विरोध किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 17, 2025, 04:44 PM IST
Uma Bharti
Uma Bharti

शिव कुमार/शाहजहांपुर: यूपी के एक और शहर का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग उठाकर नई बहस शुरू कर दी है. उमा भारती का कहना है कि मुगलों के नाम से बसाए गए शहरों के नाम तुरंत बदल देना चाहिए. वहीं, शाहजहांपुर के आम लोग इसे महज सियासी दांव बता रहे हैं. मुस्लिमों ने इसका कड़ा विरोध किया है. हिंदू संगठन शाहजहांपुर का नाम बदलने और उमा भारती के बयान का समर्थन कर रहे हैं. 

इतिहासकारों की क्‍या राय? 
इतिहासकार विकास खुराना की मानें तो शाहजहांपुर का नाम शाहजहां के सिपाही सालार नबाव बहादुर खां ने शाहजहां के नाम पर रखा था. इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहांपुर का नाम और इसका उदय मुगल काल के समय में हुआ था. इससे पूर्व में इसका कोई नाम नहीं था. ऐसे में इसका नाम बदलना उचित नहीं होगा.  

'नाम बदलने से कुछ नहीं होगा'
जिले के आम नागरिकों का कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा. सिर्फ विकास पर काम होना चाहिए. नाम बदलना तो सियासत है. नाम बदलने से उनकी और उनके शहर की पहचान छीन ली जाएगी. ऐसे में यहां के आम नागरिक उमा भारती की इस बयान का कड़ा विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि सिर्फ विकास से ही पहचान होती है. नाम बदलने से नहीं. नाम बदलने से सरकार को करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा. इसका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ेगा. 

'शाहजहांपुर का नाम शाहीजीपुर करना चाहिए' 
वहीं, हिंदू संगठनों का कहना है कि क्योंकि शहरों के नाम मुगलों के आतताई शासकों के नाम पर रखे गए हैं. जिन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया और सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया और उसे लूट भाग गए. हिंदू संगठनों का कहना है कि वह उमा भारती के नाम बदलने की बात का समर्थन करते हैं. शाहजहांपुर का नाम बदलकर शाहाजीपुर या फिर शहीदों के नाम पर रख देना चाहिए. इतना ही नहीं हिंदू संगठन ऐसा न करने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दे रहे हैं. 

मुगलों के स्‍मारक का नाम बदलेगी सरकार? 
मुसलमानों का कहना है कि मौजूदा सरकार मुस्लिम और हिंदुओं को अलग-अलग करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करती रहती है और जगहों का नाम बदलती रहती है. मुसलमानों का कहना है कि ऐसे तो पूरे देश में तमाम मुगलों के स्मारक है. क्या सरकार उनके नाम बदलेगी. इसके अलावा मुसलमानों का यह भी कहना है कि जानबूझकर उत्तर प्रदेश के नेता मुसलमानों की जनगणना को ठेस पहुंचा रहे हैं. 

