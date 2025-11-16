सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘नाथ नगरी कॉरिडोर’ पर संकट, जमीन पर मुस्लिम समुदाय ने ठोका दावा

Bareilly News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘नाथ नगरी कॉरिडोर’ पर विवाद के बाद काम ठप हो गया है. बरेली के प्राचीन अलखनाथ मंदिर की भूमि पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने दावा ठोक दिया, जिसके बाद मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण का कार्य रुकवा दिया गया.
Bareilly News/अजय कश्यप: बरेली के आस्था और इतिहास से जुड़े योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘नाथ नगरी कॉरिडोर’ पर अचानक संकट के बादल छा गए हैं. द्वापरयुग से संबंध रखने वाले प्राचीन अलखनाथ मंदिर की भूमि पर मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा दावा ठोकने से सौंदर्यीकरण का चल रहा काम ठप हो गया. मंदिर परिसर में अचानक पहुंचे कुछ लोगों ने जमीन अपनी बताई और निर्माण रुकवा दिया. देखते ही देखते पूरा परिसर तनाव और अविश्वास के माहौल में बदल गया.
खाड़ा परिषद ने प्रशासन से की कड़ी कार्रवाई की मांग
मंदिर के महंत कालू गिरी ने इसे मंदिर भूमि कब्जे की साजिश बताया. उनका कहना है कि 6500 वर्ष पुराने इस मंदिर का परिसर लगभग 84 बीघा में फैला है और आनंद अखाड़ा के अधीन है. अचानक दावा करना राजनीति और दबाव की रणनीति है. अखाड़ा परिषद ने डीएम से शिकायत कर निर्माण दोबारा शुरू कराने और विवादकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
विवाद पर भाजपा नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया
बीजेपी क्षेत्रीय नेतृत्व सहित हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि बाबा की सरकार में मंदिर भूमि पर कब्जे की अनुमति नहीं दी जा सकती. भाजपा नेता धर्म विजय गंगवार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे पर यह मुद्दा उनके सामने रखा जाएगा. स्थानीय दुकानदारों व श्रद्धालुओं ने भी कहा कि पीढ़ियों से किसी ने भूमि दावा नहीं किया.
32.5 किमी लंबे नाथ नगरी कॉरिडोर का धार्मिक महत्व
नाथ नगरी कॉरिडोर के तहत बरेली में 32.5 किमी लंबा विशाल परिक्रमा मार्ग विकसित किया जा रहा है. इसमें शहर के सातों प्राचीन नाथ मंदिर—धोपेश्वरनाथ, तपेश्वरनाथ, अलखनाथ, वनखंडीनाथ, पशुपतिनाथ, त्रिवटीनाथ और मढ़ीनाथ शामिल हैं. यह मार्ग बरेली को धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएगा और श्रद्धालुओं को एक ही यात्रा में सभी नाथ स्थलों के दर्शन कराएगा.
परिक्रमा मार्ग पर प्रमुख मंदिरों और नई सुविधाओं का विकास
परिक्रमा मार्ग पर भक्त काली देवी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, तुलसी स्थल, आनंद आश्रम, रामायण मंदिर और नौ देवी मंदिर के भी दर्शन कर सकेंगे. सरकार इस मार्ग को आकर्षक और आधुनिक बनाने के लिए ई-रिक्शा, टैक्सी, विश्राम स्थल और सौंदर्यीकरण सुविधाएँ प्रदान कर रही है. पूरा प्रोजेक्ट बनने पर बरेली का धार्मिक पर्यटन पहले से कई गुना बढ़ेगा.
सातों नाथ मंदिरों की प्राचीन कथाएं
अलखनाथ की बरगद जड़ से शिवलिंग प्रकट होने की कथा, त्रिवटीनाथ में तीन वट वृक्षों की पौराणिक कहानी, वनखंडीनाथ का द्रौपदी से संबंध, धोपेश्वरनाथ का 5000 वर्ष पुराना इतिहास, मढ़ीनाथ में सर्प कथा, तपेश्वरनाथ की 400 वर्षों की तपस्या और पशुपतिनाथ का भव्य स्वरूप ये सभी मंदिर बरेली को आध्यात्मिक रूप से विशेष बनाते हैं. विवाद सुलझने की श्रद्धालुओं को उम्मीद है.