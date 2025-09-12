थाने का घेराव, नारेबाजी और लाठीचार्ज…शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश
थाने का घेराव, नारेबाजी और लाठीचार्ज…शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश

Shahjahanpur News:  शाहजहांपुर में मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद माहौल खराब हो गया. यहां समुदाय विशेष के लोगों ने थाने का घेराव करके तोड़फोड़ करने की कोशिश की. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:09 PM IST
Shahjahanpur Police
Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब और मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद माहौल खराब हो गया. यहां समुदाय विशेष के लोगों ने थाने का घेराव करके तोड़फोड़ करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया. फिलहाल पूरे जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल यह पूरा घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि केके दीक्षित नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर पैगाम मोहम्मद साहब और धार्मिक ग्रंथ के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी. इसके बाद समुदाय विशेष में गुस्सा भड़क गया. बड़ी संख्‍या में समुदाय विशेष के लोग थाने के बाहर एकत्रित हो गए और नारेबाजी करने लगे. इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ है. अलग-अलग जगह से पथराव की खबर आ रही है. फिलहाल जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया
शाहजहांपुर पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में ले ल‍िया गया. इसके बाद रात करीब 9 बजे बड़ी संख्‍या में थाने के बाहर जुट गए. पुलिस ने मामला दर्ज करा कार्रवाई का आश्‍वासन दिया, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी. इसी दौरान आसपास के थानों की पुलिस को बुला लिया गया. पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग भाग गए. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. 

Shahjahanpur News

