मुस्लिम महिलाओं का गैर मर्दों से हाथ मिलाना नाजायज....यूपी में मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बड़ा बयान

अजय कश्‍यप/बरेली: मुस्लिम महिलाओं का गैर मर्दों से हाथ मिलाना पूरी तरह से नाजायज है. यह कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का. मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि अगर किसी औरत का सामने वाले मर्द से अगर दूध का रिश्ता नहीं है तो उसको उसे मर्द से हाथ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुरान और हदीस में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी मर्द से आपका दूध का रिश्ता नहीं है तो आप उसे पर्दा करके मिले.

'शरीयत की जानकारी जरूरी'

इतना ही नहीं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं को नसीहत देते हुए कहा कि अगर उन्हें शरीयत की जानकारी नहीं है तो वह इसकी पूर्ण जानकारी लें और उसके बाद ही अमल करें क्योंकि गैर मर्दों से हाथ मिलाना शरीयत में गलत करार दिया है. उन्‍होंने कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम में देखा जा सकता है कि महिलाएं मर्दों से हाथ म‍िलाती हैं, ये पूरी तरह से इस्‍लाम में गलत है. गैर मर्दों के लिए पर्दा डालना ठीक है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा विवाद तीन सिंतबर 2025 को बीजिंग के तियानमेन स्‍क्‍वायर पर आयोजित विक्‍ट्री परेड में उपजा. इस समारोह में कई देशों के टॉप नेता शामिल हुए. चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनप‍िंग भी मंच पर पहुंचे. इस दौरान एक ऐसा पल सामने आया जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बता दें कि जब जिनपिंग ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बीवी डॉ. वान अजीज की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहा तो उन्‍होंने हाथ मिलाने की बजाय मुस्‍कुराते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन किया. यह वाक्‍या दुनियाभर की मीडिया ने अपने कैमरों में कैद कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर डिबोट शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें : तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगी, दूर हो जा.. मालिक से प्यार की पींगे बढ़ाने वाली युवती ने दी मालकिन को धमकी

यह भी पढ़ें : Bareilly News: घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ये ट्रैफिक अलर्ट, पुराना बस अड्डा बंद, शहर में भारी वाहनों पर रोक