Bareilly News: मुस्लिमों ने अपनाई हिंदू पहचान, शादियों में बजा रहे बैंड-बाजा, मुरादाबाद के बाद बरेली में मामला गरमाया

Bareilly News/अजय कश्यप: बरेली में तमाम ऐसे बैंड हैं जो अपनी पहचान को छिपाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने के बावजूद वो हिन्दू नाम का सहारा लेकर या ये कहे कि हिंदुओं की आंख में धूल झोंक कर काम कर रहे हैं, इसका खुलासा जी मीडिया की पड़ताल में हुआ, दरअसल मुसलमानों द्वारा चलाए जाने वाले बैंड ग्रुपों के नाम हिदुओं पर रखे हुए हैं.

हिन्दू महाराष्ट्र बैंड का लिया जायजा

हमारे संवाददाता ने सबसे पहले सुभाष नगर क्षेत्र के हिन्दू महाराष्ट्र बैंड का जायजा लिया तो उसको चलाने वाले इमामुद्दीन थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम अमन बताया, जोर दिया गया तो उसने अपना नाम इमामुद्दीन बताया, जब पूछा गया तो कि उसने अपने बैंड का नाम हिन्दू क्यों रखा तो उसके पास कोई जवाब नही था,

इतना ही नहीं इमामुद्दीन अपने बेंड के ही पड़ोस में नाई की भी दुकान चलाते हैं.

कहां था दूसरा पड़ाव?

हमारा दूसरा पड़ाव बदायूं रोड के सूरज बैंड था, बैंड का नाम सूरज लेकिन उसको चलाने वाले साजिद निकले, लेकिन इन्होंने ने ये बोल दिया कि सूरज तो मुसलमानी नाम है, और इसमें इनको कोई गलत नहीं लगा, ये यहां लंबे समय से अपनी पहचान छिपा कर सूरज बैंड चला रहे हैं.

हिन्दू देवी देवताओं से प्रेम करते हैं

अब बारी थी अशोक बैंड की, नाम अशोक बैंड और संचालक का नाम शाहिद हुसैन, पूछा गया तो उन्होंने इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि उन्होंने अपने बैंड का नाम अशोक बैंड इस लिए रखा है क्योंकि वो हिन्दू और हिन्दू देवी देवताओं से बहुत प्रेम करते हैं, दरअसल ये इनकी झूठी कहानियां थी सच्चाई थी कि ये हिन्दू की बारात में अपने पहचान को छिपाकर अपनी दुकान चला रहे हैं, हिदू वादी संगठनों ने इनपर कार्रवाई की मांग की है.

