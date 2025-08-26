Bareilly News: मुस्लिमों ने अपनाई हिंदू पहचान, शादियों में बजा रहे बैंड-बाजा, मुरादाबाद के बाद बरेली में मामला गरमाया
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2897187
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Bareilly News: मुस्लिमों ने अपनाई हिंदू पहचान, शादियों में बजा रहे बैंड-बाजा, मुरादाबाद के बाद बरेली में मामला गरमाया

Bareilly News: मुरादाबाद के बाद अब बरेली में भी तमाम ऐसे शादियों में बजाने वाले बैंड हैं जो अपनी पहचान छिपा कर बैंड बाजा बारात का व्यवसाय धूमधड़ाके के साथ कर रहे हैं. हैरान करने वाली बात तो ये हैं कि कई मुस्लिम बैंड ने तो हिन्दू शादी बैंड का बकायदा बोर्ड भी लगा रखा है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bareilly News
Bareilly News

Bareilly News/अजय कश्यप: बरेली में तमाम ऐसे बैंड हैं जो अपनी पहचान को छिपाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने के बावजूद वो हिन्दू नाम का सहारा लेकर या ये कहे कि हिंदुओं की आंख में धूल झोंक कर काम कर रहे हैं, इसका खुलासा जी मीडिया की पड़ताल में हुआ, दरअसल मुसलमानों द्वारा चलाए जाने वाले बैंड ग्रुपों के नाम हिदुओं पर रखे हुए हैं.

हिन्दू महाराष्ट्र बैंड का  लिया जायजा
हमारे संवाददाता ने सबसे पहले सुभाष नगर क्षेत्र के हिन्दू महाराष्ट्र बैंड का जायजा लिया तो उसको चलाने वाले इमामुद्दीन थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम अमन बताया, जोर दिया गया तो उसने अपना नाम इमामुद्दीन बताया, जब पूछा गया तो कि उसने अपने बैंड का नाम हिन्दू क्यों रखा तो उसके पास कोई जवाब नही था,
इतना ही नहीं इमामुद्दीन अपने बेंड के ही पड़ोस में नाई की भी दुकान चलाते हैं.

कहां था दूसरा पड़ाव?
हमारा दूसरा पड़ाव बदायूं रोड के सूरज बैंड था, बैंड का नाम सूरज लेकिन उसको चलाने वाले साजिद निकले, लेकिन इन्होंने ने ये बोल दिया कि सूरज तो मुसलमानी नाम है, और इसमें इनको कोई गलत नहीं लगा, ये यहां लंबे समय से अपनी पहचान छिपा कर सूरज बैंड चला रहे हैं.

हिन्दू देवी देवताओं से प्रेम करते हैं
अब बारी थी अशोक बैंड की, नाम अशोक बैंड और संचालक का नाम शाहिद हुसैन, पूछा गया तो उन्होंने इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि उन्होंने अपने बैंड का नाम अशोक बैंड इस लिए रखा है क्योंकि वो हिन्दू और हिन्दू देवी देवताओं से बहुत प्रेम करते हैं, दरअसल ये इनकी झूठी कहानियां थी सच्चाई थी कि ये हिन्दू की बारात में अपने पहचान को छिपाकर अपनी दुकान चला रहे हैं, हिदू वादी संगठनों ने इनपर कार्रवाई की मांग की है.

और पढे़ं;  40 साल का इंतजार हुआ खत्म.... पश्चिमी यूपी को मिली नई रेल लाइन, कई दर्जन गांव और कस्बों को सीधा फायदा
 

TAGS

Bareilly News

Trending news

Bareilly News
मुस्लिमों ने अपनाई हिंदू पहचान, शादियों में बजा रहे बैंड-बाजा
bijnor news
बिजनौर में ग्राम प्रधान पर लाखों रुपये के गबन का आरोप,ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत
Mathura News
मथुरा में 7 सेकंड में शख्स की मौत, गिरा तो दोबारा नहीं उठा,रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO
kanpur rain alert
UP के 41 जिले भारी बारिश से होंगे सराबोर, कानपुर के लिए भी चेतावनी, जानिए आज का मौसम
jim corbett
घने जंगल के बीच रात गुजारने का मजा, जिम कार्बेट के ढिकाला जोन में एडवांस बुकिंग शुरू
naib tehsildar slaps farmer
Lucknow News: नायब तहसीलदार ने किसान को ऐसे जड़ा थप्पड़, कान से निकलने लगा खून
bijnor news
रामभद्राचार्य- प्रेमानंद महाराज विवाद पर महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी का बड़ा बयान
cobra snake viral video
जिसका जहर मिनटों में मौत की नींद सुला दे, उससे खिलौने की तरह खेलता दिखा शख्स
balrampur news
'छांगुर और उसके सहयोगी ने मार डाला..' बलरामपुर की महिला ने लगाए गंभीर आरोप
chitrakoot news
चित्रकूट में रास्ता भटकी बुजुर्ग को समझा चोर, भीड़ ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
;