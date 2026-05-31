'उससे बात क्यों की....' बहन अदीबा की गर्दन पर चला चाकू, भाई ने खुद लिखी खून की कहानी

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कलयुगी भाई ने झूठी शान (ऑनर किलिंग) की खातिर अपनी बहन की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा भाई मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच-पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

शाहपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव की घटना

यह सनसनीखेज मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव का है. यहाँ आमिर नाम के एक युवक ने अपनी २१ वर्षीय सगी बहन अदीबा की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, मृतका का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह अक्सर उससे फोन पर बात किया करती थी. भाई आमिर इस बात से बेहद नाराज था और इसी रंजिश में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) मुजफ्फरनगर, संजय कुमार वर्मा ने भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया. पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फील्ड यूनिट की मदद से घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य (एविडेंस) जुटाए और फोटोग्राफी कराई.

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) का बयान

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि गांव के चौकीदार के माध्यम से शाहपुर थाने के आदमपुर गांव में २१ वर्षीय युवती अदीबा की हत्या की सूचना मिली थी. उसके सगे भाई आमिर ने किसी लड़के से फोन पर बात करने के विवाद में चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी भाई की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जो जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेंगी. मामले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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