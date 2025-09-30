यूपी के इस जिले में बनेगा नया रिंग रोड़, सैकड़ों गांवों के किसानों की जमीन बनी 'सोना', इन जिलों को होगा सीधा फायदा

Budaun ring road: शहरवासियों के लिए राहत की खबर है. एनएचएआई ने लंबे समय से प्रतीक्षित बदायूं रिंग रोड बनाने की मंजूरी दे दी है. इस रिंग रोड के बनने से शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों का दबाव कम होगा और रोज़ाना जाम की समस्या का समाधान होगा.
Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं वालों के लिए अच्छी खबर है. आपको बता दें कि शहर के जाम से मुक्ति के लिए 18.5 किलोमीटर रिंग रोड को एनएचएआई ने मंजूरी दे दी है. रिंग रोड बनने के बाद शहर और आसपास के कस्बों के लोगों को शहर के अंदर से होकर गुजरने की जरूरत नहीं होगी. आइए जातने हैं ये कहां से कहां तक बनेगी?
डीपीआर और सर्वे कार्य
रिंग रोड बनाने के लिए सर्वे कार्य पूर्व में हो चुका है. अब नई डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसके बाद सर्वे फिर से होगा. इसके लिए मेसर्स मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड और वायट्स साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे निर्माण कार्य को तेजी से शुरू किया जा सके. रिंग रोड के निर्माण में आसपास के करीब सौ गांवों के किसानों की जमीन आएगी. किसानों और स्थानीय निवासियों से उचित समन्वय और मुआवजा प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी, ताकि सड़क निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए और परियोजना समय पर पूरी हो.
कहां से कहां तक बनेगा?
18.5 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बरेली रोड से शुरू होकर अलापुर रोड होते हुए मेडिकल कॉलेज के पास निकलेगी. यह शहर के मुख्य मार्गों को जोड़ते हुए यातायात को सीधे रिंग रोड पर ले जाएगी, जिससे शहर के अंदर वाहनों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या दूर होगी. इस रिंग रोड के निर्माण से शहर का पूरा यातायात कन्वर्ट हो जाएगा. बरेली, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, ककराला, उसहैत, अलापुर, उसावां और दातागंज जैसे बाहरी जिलों से आने वाले वाहन सीधे रिंग रोड से होकर गुजरेंगे, जिससे शहर के मुख्य मार्ग जाम-मुक्त होंगे और यातायात सुगम होगा.
पूर्व में प्रस्ताव और अस्वीकृति
वर्ष 2024 में प्रशासनिक मानक पूरे न होने के कारण पहले प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली थी. इसके बाद सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने सितंबर 2024 में दोबारा प्रस्ताव भेजा और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के माध्यम से इसे स्वीकृति दिलाई. केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर रिंग रोड की जरूरत बताई और स्वीकृति दिलाने की मांग की. इसके बाद एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को पत्र भेजकर रिमाइंडर भी दिया गया, जिससे एक दिन बाद मंजूरी मिल गई.
