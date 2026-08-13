Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /बरेली
  • /बरेली-मथुरा हाईवे: अब 8 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में होगा पूरा, दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी होगी आसान

बरेली-मथुरा हाईवे: अब 8 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में होगा पूरा, दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी होगी आसान

Bareilly Mathura Highway: बरेली-मथुरा हाईवे उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर है. 7,700 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस 265 किमी लंबे फोरलेन हाईवे से 8 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा होगा और दिल्ली-एनसीआर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Aug 13, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:55 PM IST
बरेली-मथुरा हाईवे: अब 8 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में होगा पूरा, दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी होगी आसान

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ज्योति कुमारी डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सितंबर 2025 से काम कर रही हैं. ज्योति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर तथ्य-आधारित, विश्लेषणात्मक और निष्पक्ष डिजिटल खबरें लिखती हैं. जेंडर से जुड़े संवेदनशील विषयों और जनसरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य केंद्र रहा है.

ज़ी मीडिया से जुड़ने से पहले, ज्योति ने स्वतंत्र लेखक के रूप में कार्य किया. इस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकारों और जेंडर से जुड़े मुद्दों पर गहन और विश्लेषणात्मक लेख लिखे. ज्योति के पास यूपी-उत्तराखंड की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, सामाजिक घटनाक्रमों और ट्रेंडिंग मुद्दों पर दैनिक डिजिटल कवरेज, विश्लेषण और तथ्य-जांच पर पकड़ है.

ज्योति ने देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की. जामिया में उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि ने उनकी रिसर्च, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और मीडिया एथिक्स (पत्रकारिता के मूल्यों) को मजबूत किया. पत्रकारिता और लेखन के अलावा, ज्योति को पुस्तकें और साहित्य पढ़ने का गहरा शौक है। समसामयिक विषयों, सामाजिक इतिहास और विभिन्न विधाओं की किताबें पढ़ना उनकी विश्लेषणात्मक सोच और लेखन शैली को और अधिक समृद्ध बनाता है.

ज्योति कुमारी से आप jktiwari1998@gmail.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप ज्योति कुमारी से एक्स (ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बरेली-मथुरा हाईवे: अब 8 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में होगा पूरा
2
3
4
5