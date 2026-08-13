/बरेली-मथुरा हाईवे: अब 8 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में होगा पूरा, दिल्ली-NCR और पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी होगी आसान

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Bareilly to Mathura distance time: उत्तर प्रदेश में तेजी से बदलती बुनियादी संरचना के दौर में सड़क नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है. इसी कड़ी में बरेली से मथुरा के बीच बन रहा नया नेशनल हाईवे इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा गेमचेंजर साबित होने जा रहा है. नाथ नगरी बरेली को कृष्ण नगरी मथुरा से जोड़ने वाला यह फोरलेन हाईवे न केवल दो बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार देगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न केवल आम जनता का सफर आसान होगा, बल्कि व्यापार और परिवहन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा.
सफर का समय घटकर रह जाएगा मात्र 3 घंटे
वर्तमान समय में बरेली से मथुरा की दूरी तय करने में लगभग सात से 8 घंटे का लंबा समय लगता है. इसका मुख्य कारण पुराने रास्तों पर अत्यधिक ट्रैफिक और संकरे रास्ते होना है. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा बनाए जा रहे इस नए हाईवे के शुरू होने के बाद यह 8 घंटे का सफर सिमटकर महज 3 घंटे का रह जाएगा. इस बड़े बदलाव से यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की भारी बचत होगी. इसके अलावा, इस मार्ग पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से भी लोगों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, जिससे यात्रियों का आवागमन बेहद सुगम और आरामदायक हो जाएगा.
हाइवे की प्रमुख विशेषताएं और लागत
लगभग 265 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन हाईवे के निर्माण पर सरकार करीब 7700 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे आधुनिक इंजीनियरिंग के तहत तैयार किया जा रहा है. अत्यधिक व्यस्त रहने वाले कुछ चुनिंदा इलाकों में इस हाईवे को छह-लेन का बनाया गया है, जबकि इसके सभी महत्वपूर्ण पुलों को भी छह-लेन चौड़ा किया गया है ताकि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने पर पूरे रूट को आसानी से अपग्रेड किया जा सके. इसके अलावा, शहरों और कस्बों के भीतर होने वाली भीड़भाड़ से बचने के लिए इसे बाईपास के रूप में निकाला गया है, जिससे वाहन बिना किसी रुकावट के अपनी रफ्तार से आगे निकल सकें. इस पूरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
किन-किन जिलों को मिलेगा सीधा लाभ
यह हाइवे सिर्फ दो शहरों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच प्रमुख जिलों के लिए एक मजबूत लाइफलाइन का काम करेगा. यह कॉरिडोर मथुरा से शुरू होकर हाथरस, सिकंदराराऊ, कासगंज और बदायूं से होते हुए बरेली तक पहुंचेगा. इन इलाकों में लंबे समय से एक अच्छे और चौड़े मार्ग की कमी थी, जिसके कारण स्थानीय किसानों और व्यापारियों को अपनी फसल और माल लाने-ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. इस नए फोरलेन के बनने से यह पूरा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र सीधे तौर पर बड़े बाजारों से जुड़ जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.
दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान से आसान होगी कनेक्टिविटी
इस नए हाइवे का दायरा केवल स्थानीय जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिल्ली-एनसीआर और पड़ोसी राज्य राजस्थान से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरेगा. मथुरा और हाथरस क्षेत्र पहले से ही यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं. अब इस नए हाईवे के बन जाने से दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की तरफ से आने वाले लोग बिना किसी जाम के कासगंज, बदायूं और बरेली तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इस प्रकार यह नया परिवहन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के सड़क ढांचे में एक मील का पत्थर साबित होगा जो आम आदमी के जीवन को और अधिक सुगम बनाएगा.