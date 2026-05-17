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रामपुर में NIA का एक्शन: संदिग्ध आतंकी फैजान के घर और दोस्त के ठिकाने पर छापेमारी से हड़कंप

Rampur News: रामपुर जिले का स्वार इलाका रविवार की सुबह उस वक्त अचानक छावनी में तब्दील हो गया, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने वहां दस्तक दी. गुजरात के अहमदाबाद में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी के मामले की जांच की आंच अब रामपुर तक पहुंच चुकी है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 17, 2026, 03:29 PM IST
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रामपुर में NIA का एक्शन: संदिग्ध आतंकी फैजान के घर और दोस्त के ठिकाने पर छापेमारी से हड़कंप

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का स्वार इलाका रविवार की सुबह उस वक्त अचानक छावनी में तब्दील हो गया, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने वहां दस्तक दी. गुजरात के अहमदाबाद में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी फैजान शेख उर्फ फैजान सलमानी के मामले की जांच की आंच अब रामपुर तक पहुंच चुकी है. फैजान से जुड़े सुरागों और उसके नेटवर्क को खंगालने के लिए एनआईए ने स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया. इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सुरक्षा बलों की मुस्तैदी देखकर हैरान रह गए.

सुबह-सुबह फैजान के घर पहुंची एनआईए की टीम
रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे जब लोग सोकर उठ ही रहे थे, तभी एनआईए की टीम ने फैजान सलमानी के पैतृक घर पर छापा मारा. जांच एजेंसी ने तुरंत पूरे घर को अपने घेरे में ले लिया और कोने-कोने की गहन तलाशी शुरू कर दी. इस पूरी कार्रवाई के दौरान टीम ने घर के हर हिस्से की वीडियोग्राफी भी कराई ताकि कोई भी सबूत छूट न जाए. फैजान के परिवार वालों को एक जगह बैठाकर कई घंटों तक कड़ी पूछताछ की गई. जांच टीम ने फैजान के पिता शकील अहमद सलमानी के मोबाइल फोन के डेटा को बारीकी से खंगाला और घर में मौजूद एक कीपैड मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे वे अपने साथ ले गए हैं. परिजनों ने बताया कि शकील अहमद और उनकी पत्नी दोनों इसी एक मोबाइल का इस्तेमाल करते थे.

पिता को अहमदाबाद तलब किया, दोस्त के घर भी दबिश
जिस समय एनआईए फैजान के घर पर सुराग तलाश रही थी, उस वक्त उसके पिता शकील अहमद घर पर मौजूद नहीं थे. वे पेशे से रसोइया हैं और पास ही के एक शादी समारोह में खाना बनाने गए हुए थे. एनआईए के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें आगे की पूछताछ के लिए अहमदाबाद पहुंचने का कड़ा निर्देश दिया है. पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, शकील अहमद ईद से ठीक पहले अपने बेटे फैजान से मिलने अहमदाबाद की जेल भी गए थे.

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इसी कार्रवाई के समानांतर, एनआईए की एक दूसरी टीम ने स्वार के मेन रोड पर स्थित मुकीम नाम के युवक के घर पर भी धावा बोला. मुकीम को फैजान का बेहद करीबी दोस्त बताया जा रहा है. जांच अधिकारियों ने मुकीम के परिवार से दोनों की दोस्ती, उनके बीच होने वाली बातचीत और मुलाकातों के बारे में लंबी पूछताछ की और कई अहम जानकारियां जुटाईं.

नेटवर्क खंगालने में जुटी एजेंसियां, इलाके में तनाव का माहौल
फैजान और मुकीम के बीच के करीबी रिश्तों को देखते हुए एनआईए अब दोनों के कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और पुराने संपर्कों को खंगाल रही है. सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि फैजान के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं और स्वार में उसके कुछ और मददगार सक्रिय हो सकते हैं. इस पूरी छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस ने एनआईए की टीम को पूरा सहयोग दिया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे. एनआईए की इस मैराथन कार्रवाई के बाद से पूरे रामपुर और स्वार इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. फिलहाल जांच एजेंसी को इस छापेमारी में कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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