अब नहीं भटकेंगे 62 साल के अवधेश; जी हेल्पलाइन ने खत्म किया डेढ़ साल का 'वनवास', शुरू होगी पेंशन

बरेली न्यूज/अजय कश्यप : उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता और लालफीताशाही के बीच एक बार फिर 'जी हेल्पलाइन' आम जनता के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है. बरेली के एक बुजुर्ग, जो पिछले डेढ़ साल से अपनी वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों की धूल फांक रहे थे, उन्हें जी मीडिया की पहल के बाद अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

18 महीनों का लंबा इंतजार और सिस्टम की बेरुखी

मामला बरेली के चंदौसी ग्राम का है, जहां 62 वर्षीय अवधेश शर्मा सरकारी सिस्टम की लापरवाही का शिकार थे. उम्र के इस पड़ाव पर अवधेश न तो शारीरिक श्रम करने में सक्षम हैं और न ही कहीं नौकरी कर सकते हैं। उनके लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन ही जीवन यापन का एकमात्र सहारा थी. उन्होंने 18 महीने पहले पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अधिकारियों की हीलाहवाली के कारण उनकी फाइल दबी रही.

जी हेल्पलाइन की शरण में पहुंचे पीड़ित

अधिकारियों के चक्कर लगा-लगाकर थक चुके अवधेश शर्मा ने अंत में हार मान ली थी. उन्हें हर बार दफ्तरों से दुत्कार कर भगा दिया जाता था. जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने 'जी हेल्पलाइन' से संपर्क साधा. वृद्ध की पीड़ा को देखते हुए जी मीडिया की टीम ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और सीधे जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया.

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कैमरे के सामने बेनकाब हुई लापरवाही

जब जी मीडिया की टीम अवधेश शर्मा के साथ संबंधित विभाग के दफ्तर पहुंची, तो अधिकारियों के सुर बदले हुए नजर आए. जो अधिकारी पहले बुजुर्ग को पहचानने तक से इनकार कर रहे थे, वे अब मामले में लीपापोती करने लगे. हालांकि, कैमरे के सामने उनकी लापरवाही छिप नहीं सकी. आखिरकार, मीडिया के दबाव में अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार की और मौके पर ही अवधेश शर्मा की पेंशन को अप्रूवल दिया.

एक महीने के भीतर खाते में आएगी राशि

प्रशासन ने अब लिखित और मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि एक महीने के भीतर अवधेश शर्मा की रुकी हुई पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. विभाग ने स्वीकार किया कि आवेदन प्रक्रिया में देरी मानवीय चूक और लापरवाही का परिणाम थी.

बुजुर्ग ने जताया आभार

डेढ़ साल की लंबी लड़ाई के बाद जब पेंशन मिलने का रास्ता साफ हुआ, तो अवधेश शर्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए. उन्होंने जी मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि जी हेल्पलाइन का सहारा न मिलता, तो शायद उनकी यह फाइल कभी धूल से बाहर नहीं निकल पाती. यह मामला साबित करता है कि अगर मीडिया सजग हो, तो सोए हुए सिस्टम को जगाया जा सकता है.

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