विहिप नेता को अरेस्ट कराने वाली ADM ऋतु पूनिया पर गिरी गाज, प्रसून द्विवेदी को सौंपी गई कमान

मोहम्मद तारिक/पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत में विहिप संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ को जेल भिजवाने वाली ADM ऋतु पूनिया को देर रात पद से हटा दिया गया. यह कार्रवाई शासन स्तर से की गई. शासन ने उन्हें लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिया. उनकी जगह मथुरा से आए प्रसून द्विवेदी नए ADM (वित्त एवं राजस्व) बने हैं. प्रसून द्विवेदी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी (OSD) थे. यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब वीएचपी कार्यकर्ताओं और संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने प्रिंस गौड़ की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार विरोध शुरू कर दिया था।

ADM पर कॉलोनाइजर को संरक्षण देने का आरोप

दरअसल प्रिंस गौड़ ने एक कॉलोनी में बन रही मजार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ADM पर कॉलोनाइजर को संरक्षण देने का आरोप लगाया था. बकायदा प्रिंस ने बरेली कमिश्नर को इसकी शिकायत भी की थी. आरोप है इससे ADM नाराज हुईं, प्रिंस पर रंगदारी-सरकारी कार्य मे बाधा के मुकदमे दर्ज कराए. पुलिस ने 8 नवंबर को गिरफ्तार कर प्रिंस को जेल भेजा था जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैला था.

एडीएम ने आरोपों को बताया था झूठा

ADM का कहना था झूठे आरोप लगाए गए है. धारा 80 और स्टांप शुल्क मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रिंस ने धमकी देकर पैसे मांगे और छवि खराब की. गिरोह से हमले का डर भी था. विवाद के बाद वीएचपी के बड़े पदाधिकारी आंदोलन की धमकी दे रहे थे.

ये है सारा मामला

दरअसल, विहिप के संगठन मंत्री और प्रचारक प्रिंस गौड़ ने बीते दिनों शहर की एक निर्माणाधीन कॉलोनी में बनाई जा रही मजार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. आरोप है कि ADM ऋतु पूनिया कॉलोनाइजर को संरक्षण दे रही थीं. संगठन मंत्री ने बरेली मंडलायुक्त से शिकायत करते हुए ADM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. प्रिंस ने आरोप लगाया था कि ADM के पति एक बड़े ठेकेदार वाले व्यक्ति हैं. वह अपने पति को ठेके दिलाती हैं. प्रिंस गौड़ की शिकायत पर कमिश्नर ने ADM से जवाब मांगा, लेकिन वह नाराज हो गईं. उन्होंने विहिप नेता के खिलाफ रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया. फिर इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. प्रिंस गौड़ को जेल भेजे जाने पर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था.