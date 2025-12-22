गीजर बना मौत! बाथरूम में मिले पति-पत्नी के शव, गैस लीकेज से दम घुटने की आशंका

Pilibhit News: पीलीभीत शहर की कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल धाम कॉलोनी में एक किराए के मकान के बाथरूम में पति-पत्नी के शव संदिग्ध हालत में मिले. प्राथमिक जांच में गैस गीजर से लीकेज के कारण दम घुटने की आशंका जताई जा रही है.
पीलीभीत.मोहम्मद तारिक: पीलीभीत शहर की कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल धाम कॉलोनी में एक किराए के मकान के बाथरूम में पति-पत्नी के शव संदिग्ध हालत में मिले. प्राथमिक जांच में गैस गीजर से लीकेज के कारण दम घुटने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है.
5 साल पहले हुई थी शादी
बताया जा रहा है कि हरजिंदर सिंह (42) और उनकी पत्नी रेनू सक्सेना (40) की मौत हो गई. हरजिंदर DRDA में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे. दोनों की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी और उनका कोई संतान नहीं थी. बताया जा रहा है कि रेनू का हाथ टूटा हुआ था, इसलिए रविवार शाम हरजिंदर उन्हें बाथरूम में नहलाने मदद कर रहे थे. हरजिंदर पूरे कपड़ों और जूतों सहित बाथरूम में थे. गैस गीजर चालू होने से संभवतः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हुई और दोनों का दम घुट गया.
गैस लीकेज मौत की वजह?
रात में छत पर कपड़े सूखने पड़े थे. पड़ोसियों ने दंपति को फोन किया, लेकिन जवाब न मिलने पर घर पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद था. सूचना पर पुलिस पहुंची और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने कहा कि प्रथम दृष्टया मौत गैस लीकेज से लग रही है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच जारी है.
क्या बोले एडिशनल एसपी पीलीभीत?
विक्रम दहिया, एडिशनल एसपी, पीलीभीत ने बताया शहर कोतवाली के मोहल्ला गुरुकुलपुरम में एक घर में दो डेडबॉडी की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम, थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पहुंची. जहां एक पति-पत्नी की डेडबॉडी बाथरूम में पड़ी थी. बाथरूम का दरवाजा तोड़कर देखा गया तो प्रथम दृष्टया यह मालूम होता है कि गीजर की गैस लीकेज होने के चलते यह घटना हुई है. लेकिन आगे भी सबूत लेकर साक्ष्य इकट्ठे कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
सावधानीपूर्वक करें गीजर का इस्तेमाल
सर्दियों में गर्म पानी को लेकर घरों में गीजर का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार यह जानलेवा भी साबित हो जाता है. मार्केट में चार अलग-अलग तरह (इलेक्ट्रिक वाटर गीजर, इंस्टेंट वाटर गीजर, स्टोरेज गीजर, गैस गीजर) उपलब्ध रहते हैं. इनका इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा, सावधानियां और रखरखाव अलग-अलग होते हैं. कई बार गीजर के इस्तेमाल लापरवाही के चलते आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे में सतर्कता के साथ गीजर का प्रयोग करना अधिक जरूरी है.