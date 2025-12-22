Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3049486
Zee UP-Uttarakhandबरेली

गीजर बना मौत! बाथरूम में मिले पति-पत्नी के शव, गैस लीकेज से दम घुटने की आशंका

Pilibhit News: पीलीभीत शहर की कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल धाम कॉलोनी में एक किराए के मकान के बाथरूम में पति-पत्नी के शव संदिग्ध हालत में मिले. प्राथमिक जांच में गैस गीजर से लीकेज के कारण दम घुटने की आशंका जताई जा रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

पीलीभीत.मोहम्मद तारिक: पीलीभीत शहर की कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल धाम कॉलोनी में एक किराए के मकान के बाथरूम में पति-पत्नी के शव संदिग्ध हालत में मिले. प्राथमिक जांच में गैस गीजर से लीकेज के कारण दम घुटने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है.

5 साल पहले हुई थी शादी
बताया जा रहा है कि हरजिंदर सिंह (42) और उनकी पत्नी रेनू सक्सेना (40) की मौत हो गई. हरजिंदर DRDA में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे. दोनों की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी और उनका कोई संतान नहीं थी. बताया जा रहा है कि रेनू का हाथ टूटा हुआ था, इसलिए रविवार शाम हरजिंदर उन्हें बाथरूम में नहलाने मदद कर रहे थे. हरजिंदर पूरे कपड़ों और जूतों सहित बाथरूम में थे. गैस गीजर चालू होने से संभवतः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हुई और दोनों का दम घुट गया.

गैस लीकेज मौत की वजह?
रात में छत पर कपड़े सूखने पड़े थे. पड़ोसियों ने दंपति को फोन किया, लेकिन जवाब न मिलने पर घर पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद था. सूचना पर पुलिस पहुंची और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने कहा कि प्रथम दृष्टया मौत गैस लीकेज से लग रही है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले एडिशनल एसपी पीलीभीत?
विक्रम दहिया, एडिशनल एसपी, पीलीभीत ने बताया शहर कोतवाली के मोहल्ला गुरुकुलपुरम में एक घर में दो डेडबॉडी की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम, थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पहुंची. जहां एक पति-पत्नी की डेडबॉडी बाथरूम में पड़ी थी. बाथरूम का दरवाजा तोड़कर देखा गया तो प्रथम दृष्टया यह मालूम होता है कि गीजर की गैस लीकेज होने के चलते यह घटना हुई है. लेकिन आगे भी सबूत लेकर साक्ष्य इकट्ठे कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

सावधानीपूर्वक करें गीजर का इस्तेमाल
सर्दियों में गर्म पानी को लेकर घरों में गीजर का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार यह जानलेवा भी साबित हो जाता है. मार्केट में चार अलग-अलग तरह (इलेक्ट्रिक वाटर गीजर, इंस्टेंट वाटर गीजर, स्टोरेज गीजर, गैस गीजर) उपलब्ध रहते हैं.  इनका इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा, सावधानियां और रखरखाव अलग-अलग होते हैं. कई बार गीजर के इस्तेमाल लापरवाही के चलते आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे में सतर्कता के साथ गीजर का प्रयोग करना अधिक जरूरी है.

 

TAGS

Pilibhit news

Trending news

Pilibhit news
गीजर बना मौत! बाथरूम में मिले पति-पत्नी के शव, गैस लीकेज से दम घुटने की आशंका
Mathura News
बांके बिहारी जी ट्रस्ट बिल को मिली राज्यपाल की मंजूरी ! कामकाज को लेकर बने नए कानून
Muzaffarnagar news
'जब तक न्याय नहीं मिलेगा हटूंगी नहीं' कड़ाके की ठंड में ससुराल के बाहर महिला का धरना
Varanasi News
टूरिज्म का हब बनेगा काशी, नए साल में मिलेगा एक और पर्यटन केंद्र, PM करेंगे उद्घाटन
Farrukhabad
फर्रुखाबाद में डिजिशक्ति योजना में बड़ा घोटाला? लाखों रुपये के स्मार्टफोन गायब
aligarh news
अलीगढ़ में गैंगस्टर पर कार्रवाई ! ढोल-नगाड़ों के बीच 3.17 करोड़ की संपत्ति कुर्क
UP Encounter
2 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मुठभेड़ में मासूम से रेप और हत्यारोपी के लगी गोली
Farrukhabad news
यूपी के इस जिले में दो दिन बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल, भीषण सर्दी के बीच डीएम का आ
Lucknow news
लखनऊ में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़,कौन है PHD होल्डर जो बेच रहा था डिग्रियां!
Bijnor Accident
बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर-कार की भिड़ंत में 4 की मौत,जलसे से लौट रहे थे सभी