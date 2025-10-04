पीलीभीत को दीपावली का तोहफा: जिले की ये चार प्रमुख सड़कें होंगी चौड़ी, 39 करोड़ रुपये मंजूर

Pilibhit: दीपावली से पहले पीलीभीत के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा का तोहफा मिला है. केंद्रीय राज्यमंत्री एवं स्थानीय सांसद जितिन प्रसाद की पहल पर प्रदेश सरकार ने जिले की चार अहम सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण लिए 39 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मंजूर की है.

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए. इन मार्गों के दुरुस्त होने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

मंजूर की गई परियोजनाओं में शामिल हैं—

बरखेड़ा दौलतपुर-उगनपुर-सुहास मार्ग (बरखेड़ा दौलतपुर से पिपरामंडन बुहिता परेई नहर तक, 1 से 7 किमी) के लिए 9.46 करोड़ रुपये.

- शाही-हांडा-जहानाबाद मार्ग के लिए 9.72 करोड़ रुपये

- भीकतपुर-पसगवां-मीरपुर-हेमपुरा-गौहनिया मार्ग के लिए 14.81 करोड़ रुपये.

- बीसलपुर-खुदागंज मार्ग के लिए 4.11 करोड़ रुपये

इन चारों मार्गों पर कुल मिलाकर 39 करोड़ 54 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

सांसद जितिन प्रसाद ने स्वीकृति पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा, “यह सरकार की मंशा है कि पीलीभीत जनपद के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिले. इन मार्गों के बनने से आम जनता का जीवन आसान होगा और क्षेत्र का विकास नई गति पकड़ेगा.”

इससे पहले लंबे समय से सांसद द्वारा जर्जर सड़कों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. अब मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है.

