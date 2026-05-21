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घर की दीवार पर पानी और लौंग फेंका, फिर दीया जलाया; पीलीभीत में मकान खाली कराने के लिए पड़ोसी ने कर दिया ये कांड

Pilibhit News: पीलीभीत से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां मकान खाली कराने के लिए पड़ोसी ने जादू-टोना का सहारा लिया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में पड़ोसी जादू-टोना करता नजर आया. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 21, 2026, 01:17 PM IST
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Pilibhit News
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Pilibhit News/ मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां मकान खाली कराने के लिए पड़ोसी ने जादू-टोने और तंत्र-मंत्र का सहारा लिया. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती के तेजराम गंगवार और उनकी बेटी इस समय दहशत में जी रहे हैं. 

मकान खाली कराने के लिए जादू-टोना
आरोप है कि तेजराम के पड़ोसी रोशन लाल, जो खुद उसी मोहल्ले में रहते हैं, उनके मकान को खाली कराने के लिए कोर्ट में चल रहे सिविल विवाद के बीच जादू-टोने का तरीका अपनाते दिख रहे हैं. आरोप तो यह भी है कि 11 मई 2026 की सुबह करीब साढ़े तीन बजे रोशन लाल पहले तो घर की दीवार पर पानी का छिड़काव करते नजर आए, फिर लौंग जैसी चीजें घर के अंदर फेंकी और उसके बाद घर की दीवार के पास दीया जलाकर तंत्र-मंत्र किया. 

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये मामला
यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जिसमें साफ-साफ पूरा नजारा दिख रहा है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि रोशन लाल जानबूझकर जादू-टोने के जरिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. तेजराम अब अपनी और बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है. हालांकि पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है. सिर्फ शांति भंग का चालान काटकर मामला शांत करने की कोशिश की जा रही है. 

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जहां पीड़ित परिवार अब उच्च अधिकारियों और कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रहा है. वहीं, पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है. 

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