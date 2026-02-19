Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3115594
Zee UP-Uttarakhandबरेली

तौकीर रजा के 'मास्टर प्लान' में था बरेली को दंगे की आग में झोंकना! पहुंचाई गई थी हथियारों की बड़ी खेप

Bareilly news:  बरेली में 26 सितंबर 2025 को पूरे शहर में आग लगाने की तैयारी थी. इसके लिए बकायदा बरेली तक हथियारों का जखीरा पहुंचाया गया था. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 19, 2026, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

अजय कश्यप/बरेली: मौलाना तौकीर रजा के मास्टर प्लान में बरेली को दंगे की आग में झोंक देना था. इसके लिए बाकायदा हथियारों का जखीरा भी मंगवाया था, ताकि पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया जा सके. बरेली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने मौलाना तौकीर रजा और उनके गुर्गों को अवैध हथियारों की सप्लाई दी थी, ताकि बरेली को दंगे की आग में झोंकने में यह हथियार मददगार साबित हों. बरेली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करके एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है कि मौलाना तौकीर रजा की मंशा क्या थी?. 

दंगा फैलाने के लिए हथियारों का जखीरा पहुंचा गया 
एसपी नॉर्थ मुकेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि मौलाना तौकीर रजा और उनके गुरुओं को बरेली के झुमका तिराहे पर दंगा करने के लिए हथियारों का जखीरा दिया गया था. बरेली में थाना बहेड़ी पुलिस ने दंगों में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह और कारतूस बरामद किए हैं. 

क्या-क्या बरामद हुआ?
बरेली पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 अवैध पिस्टल (.32 बोर), 36 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे (315 बोर और 12 बोर), 2 अतिरिक्त कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की है. बताया गया कि 19 फरवरी को शेरगढ़ अड्डे पर चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी?
बरेली पुलिस ने तसलीम निवासी जोखनपुर और सोमू खान उर्फ औशाफ निवासी बरीपुरा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों कुख्यात हिस्ट्रीशीटर इशरत अली के करीबी सहयोगी हैं. इशरत अली फिलहाल फरार है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली दंगों में इस्तेमाल किए गए हथियार इसी गिरोह ने सप्लाई किए थे. सोमू खान के मोबाइल फोन से मिले एक वीडियो में मुख्य सरगना इशरत अली को अवैध पिस्टलों से टेस्ट फायरिंग करते हुए देखा गया है. 

उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया
एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हथियारों की खेप सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र तक भेजी जानी थी. पुलिस के अनुसार, दंगों के दौरान भीड़ द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग में इन्हीं अवैध हथियारों का इस्तेमाल हुआ. पुलिस का दावा है कि गिरोह का नेटवर्क कई जिलों और राज्यों तक फैला हुआ है. अन्य फरार आरोपियों गफ्फार, समी, फरहत अली और मुख्य सरगना इशरत अली की तलाश में विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं. 

जल्द पूरे नेटवर्क का होगा खुलासा 
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दंगों के दौरान मौलाना तौकीर रजा का नाम भी जांच में आया था. उनसे जुड़े संपर्कों की कॉल डिटेल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. एसपी उत्तरी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें : एक गुजराती ने रियासतें जोड़ीं तो दो नए गुजराती देश तोड़ रहे हैं... सस्पेंडेड अलंकार अग्निहोत्री का PM-शाह पर हमला

यह भी पढ़ें :  बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन! पश्चिमी यूपी में सर्द हवाओं का सितम, क्या आज फिर बरसेंगे बादल?

TAGS

Bareilly riots

Trending news

Bareilly riots
Bareilly News: तौकीर रजा के 'मास्टर प्लान' में था बरेली को दंगे की आग में झोंकना!
Lucknow news
रमजान में रोजेदारों की हर उलझन का हल! मौलाना सैफ अब्बास ने शुरू की खास हेल्पलाइन
Uttarakhand news
चमोली के ज्योतिर्मठ में नगर पालिका परिसर में पढ़ी गई नमाज, हिंदू संगठन सड़क पर उतरे
kasganj news
फोन पर पुराने दोस्त से बातचीत बनी काल! कासगंज में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट
Shamli news
शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर ससुर ने की बहू की हत्या, पति ने भी दिया साथ
Mahoba news
चालान से टूटा सब्र का बांध..22 हजार का जुर्माना लगा तो गाड़ी मालिक ने पी लिया पेट्रोल
kaushambi news
कौशांबी में पारिवारिक कलह ने ली खौफनाक मोड़, मां ने दो बेटियों संग निगला जहर
seema haider news
सीमा हैदर बन चुकी हैं 6 बच्चों की अम्मा.. 2 दिन पहले ही फिर गूंजी किलकारी
Mau Crime News
मऊ में दिल दहला देने वाली वारदात! कचरे के ढेर में नरमुंड मिलने से फैली सनसनी
Lalitpur news
मैं बालिग हूं,अपनी मर्जी से शादी की’ परेशान किया तो कर लूंगी आत्महत्या! वीडियो वायरल