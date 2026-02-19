तौकीर रजा के 'मास्टर प्लान' में था बरेली को दंगे की आग में झोंकना! पहुंचाई गई थी हथियारों की बड़ी खेप

अजय कश्यप/बरेली: मौलाना तौकीर रजा के मास्टर प्लान में बरेली को दंगे की आग में झोंक देना था. इसके लिए बाकायदा हथियारों का जखीरा भी मंगवाया था, ताकि पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया जा सके. बरेली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने मौलाना तौकीर रजा और उनके गुर्गों को अवैध हथियारों की सप्लाई दी थी, ताकि बरेली को दंगे की आग में झोंकने में यह हथियार मददगार साबित हों. बरेली पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करके एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है कि मौलाना तौकीर रजा की मंशा क्या थी?.

दंगा फैलाने के लिए हथियारों का जखीरा पहुंचा गया

एसपी नॉर्थ मुकेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि मौलाना तौकीर रजा और उनके गुरुओं को बरेली के झुमका तिराहे पर दंगा करने के लिए हथियारों का जखीरा दिया गया था. बरेली में थाना बहेड़ी पुलिस ने दंगों में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह और कारतूस बरामद किए हैं.

क्या-क्या बरामद हुआ?

बरेली पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 अवैध पिस्टल (.32 बोर), 36 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे (315 बोर और 12 बोर), 2 अतिरिक्त कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की है. बताया गया कि 19 फरवरी को शेरगढ़ अड्डे पर चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी?

बरेली पुलिस ने तसलीम निवासी जोखनपुर और सोमू खान उर्फ औशाफ निवासी बरीपुरा को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों कुख्यात हिस्ट्रीशीटर इशरत अली के करीबी सहयोगी हैं. इशरत अली फिलहाल फरार है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली दंगों में इस्तेमाल किए गए हथियार इसी गिरोह ने सप्लाई किए थे. सोमू खान के मोबाइल फोन से मिले एक वीडियो में मुख्य सरगना इशरत अली को अवैध पिस्टलों से टेस्ट फायरिंग करते हुए देखा गया है.

उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया

एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हथियारों की खेप सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र तक भेजी जानी थी. पुलिस के अनुसार, दंगों के दौरान भीड़ द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग में इन्हीं अवैध हथियारों का इस्तेमाल हुआ. पुलिस का दावा है कि गिरोह का नेटवर्क कई जिलों और राज्यों तक फैला हुआ है. अन्य फरार आरोपियों गफ्फार, समी, फरहत अली और मुख्य सरगना इशरत अली की तलाश में विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं.

जल्द पूरे नेटवर्क का होगा खुलासा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दंगों के दौरान मौलाना तौकीर रजा का नाम भी जांच में आया था. उनसे जुड़े संपर्कों की कॉल डिटेल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. एसपी उत्तरी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा.

