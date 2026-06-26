लखनऊ में सुरक्षा टाइट

लखनऊ में जुलूस की तैयारियों और सुरक्षा के सभी इंतज़ाम पूरे हो चुके हैं और छतों समेत हर जगह ड्यूटी लगाई गई है. पूरे इलाके पर CCTV से नज़र रखी जा रही है और हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. पूरी निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और HHMD से संदिग्ध लोगों की जाँच की जा रही है. ऑनलाइन गतिविधियों पर 24/7 नज़र रखने के लिए एक सोशल मीडिया सेल बनाया गया है, जो अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी कर रहा है. रूट डायवर्जन और ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है, और अगले 30 घंटों तक सुरक्षा पर खास ज़ोर दिया जा रहा है.