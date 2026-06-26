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शाहजहांपुर में मोहर्रम के मौके पर पुलिस का फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया पर नजर, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से शहर के अलग-अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 26, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:32 AM IST
शाहजहांपुर में मोहर्रम के मौके पर पुलिस का फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया पर नजर, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट
Image Credit: shahjahnpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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