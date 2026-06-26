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शिव कुमार/शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में मोहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले प्रमुख जुलूस को लेकर शाहजहांपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. जुलूस से एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जुलूस मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला.
मोहर्रम जुलूस की सभी तैयारियां पूरी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मोहर्रम जुलूस की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. जुलूस शाम से शुरू होकर पूरी रात विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अपने निर्धारित स्थान पर संपन्न होगा. इसे शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.
प्रमुख मार्गों पर पैदल फ्लैग मार्च
इसी क्रम में पुलिस टीम ने कैंट थाना क्षेत्र, अजीजगंज बाजार और अशफाक नगर सहित जुलूस के प्रमुख मार्गों पर पैदल फ्लैग मार्च किया. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है.
सोशल मीडिया पर अपील
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना प्रसारित न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है.
लखनऊ में सुरक्षा टाइट
लखनऊ में जुलूस की तैयारियों और सुरक्षा के सभी इंतज़ाम पूरे हो चुके हैं और छतों समेत हर जगह ड्यूटी लगाई गई है. पूरे इलाके पर CCTV से नज़र रखी जा रही है और हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. पूरी निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और HHMD से संदिग्ध लोगों की जाँच की जा रही है. ऑनलाइन गतिविधियों पर 24/7 नज़र रखने के लिए एक सोशल मीडिया सेल बनाया गया है, जो अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी कर रहा है. रूट डायवर्जन और ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है, और अगले 30 घंटों तक सुरक्षा पर खास ज़ोर दिया जा रहा है.
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