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वाराणसी में पुलिस की छापेमारी, अवैध हुक्का बार से 18 नशेबाज हिरासत में

 Varanasi News: वाराणसी में युवाओं को नशे की लत की ओर धकेल रहे अवैध हुक्का बारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सिगरा थाना पुलिस और एसओजी (SOG) की संयुक्त टीम ने देर रात शहर के कई संदिग्ध हुक्का बारों पर छापेमारी की.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 25, 2026, 10:46 AM IST
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वाराणसी में पुलिस की छापेमारी, अवैध हुक्का बार से 18 नशेबाज हिरासत में

वाराणसी न्यूज/जय पाल: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में युवाओं को नशे की लत की ओर धकेल रहे अवैध हुक्का बारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सिगरा थाना पुलिस और एसओजी (SOG) की संयुक्त टीम ने देर रात शहर के कई संदिग्ध हुक्का बारों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 18 नशेबाजों को हिरासत में लिया है, जबकि 'लव बाइट' हुक्का बार के संचालक और मैनेजर फरार होने में सफल रहे.

'लॉर्ड ऑफ शीशा' में छापेमारी, तीन गिरफ्तार
पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि सिगरा थाना क्षेत्र में संचालित हुक्का बारों में नियमों को ताक पर रखकर युवाओं को नशा परोसा जा रहा है. इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 'लॉर्ड ऑफ शीशा' हुक्का बार पर धावा बोला. छापेमारी के दौरान पुलिस ने हुक्का बार के मालिक और कर्मचारियों समेत कुल तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है. पूछताछ में कई चौकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी कर रही है.

'लव बाइट' के मालिक और मैनेजर फरार
सिगरा क्षेत्र में ही संचालित 'लव बाइट' हुक्का बार में भी पुलिस ने दबिश दी. हालांकि, छापेमारी की भनक लगते ही वहां का मालिक और मैनेजर मौके से भागने में सफल रहे. पुलिस की टीम उनकी तलाश में दबिश दे रही है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हुक्का, प्रतिबंधित फ्लेवर और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। बरामद सामान को जब्त करते हुए पुलिस ने पूरे परिसर को सील कर दिया है.

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युवाओं को नशे का जाल, पुलिस सख्त
पिछले कुछ समय से वाराणसी में हुक्का बारों की आड़ में युवाओं के बीच नशे के बढ़ते चलन को लेकर अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई थी.  शिकायत थी कि इन हुक्का बारों में नाबालिगों का भी प्रवेश होता है और उन्हें नशीले पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं.

इस संयुक्त कार्रवाई पर सिगरा थाना प्रभारी ने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार का अवैध नशा कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है. फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के अन्य अवैध हुक्का बार संचालकों में हड़कंप मच गया है.

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