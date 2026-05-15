होटल बना ‘लव जिहाद’ का अड्डा? नाबालिग छात्रा के साथ पकड़ा गया युवक

बरेली/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर होटल ले जाने का आरोप लगा है. घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों में भारी रोष फैल गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से युवक को हिरासत में ले लिया है.

होटल ताज में पुलिस और हिंदू संगठनों की छापेमारी

बरेली के नैनीताल हाईवे स्थित बहेड़ी थाना क्षेत्र के होटल ताज में यह घटना घटी. जानकारी के अनुसार, वाराणसी की रहने वाली 16 वर्षीय आईटीआई छात्रा को मुजाहिद नाम के युवक ने अपने जाल में फंसा लिया था. आरोपी उसे होटल लेकर पहुंचा और रात भर वहां रुका. हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तत्काल बहेड़ी थाना पुलिस को सूचित किया. सुबह करीब 5 बजे पुलिस और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने होटल में छापा मारकर मुजाहिद को पकड़ लिया. पुलिस आरोपी और छात्रा दोनों को थाने ले गई है, जहां छात्रा के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

होटल प्रबंधन और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग

हिंदू जागरण मंच युवा के जिला अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह होटल लव जिहाद का अड्डा बन चुका है, जहां बिना किसी उचित सत्यापन के नाबालिग लड़कियों को रुकने दिया जाता है. हिमांशु पटेल ने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बरेली पुलिस से मांग की है कि आरोपी मुजाहिद और होटल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

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बिरयानी बेचने वाला मुजाहिद पुलिस की हिरासत में

25 वर्षीय आरोपी मुजाहिद बिरयानी बेचने का काम करता है. वहीं, पीड़िता बनारस की मूल निवासी है और वर्तमान में बहेड़ी से आईटीआई की पढ़ाई कर रही है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और छात्रा के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके.

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