वृद्धावस्था पेंशन घोटाला: शाहजहांपुर में 4.49 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पूर्व समाज कल्याण अधिकारी पर कसा शिकंजा

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन घोटाले को लेकर जिलाधिकारी ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है. वर्ष 2023 में हुए इस चर्चित घोटाले में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी को गैंग लीडर मानते हुए उसकी 4 करोड़ 49 लाख 24 हजार 941 रुपये की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 05, 2026, 05:02 PM IST
शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सामने आए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है. वर्ष 2023 में हुए इस चर्चित घोटाले में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार को गैंग लीडर मानते हुए उसकी 4 करोड़ 49 लाख 24 हजार 941 रुपये की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

कितने बुजुर्गों की पेंशन में हेराफेरी
खबर के मुताबिक, जांच में यह सामने आया कि वर्ष 2023 में शाहजहांपुर में तैनात रहे समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने 2390 बुजुर्ग लाभार्थियों की वृद्धावस्था पेंशन की रकम को अवैध तरीके से दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया. इस गड़बड़ी के जरिए करीब 2 करोड़ 52 लाख रुपये का गबन किया गया. जिन बुजुर्गों की पेंशन हड़पी गई, वे लंबे समय तक सरकारी सहायता से वंचित रहे.

2024 में दर्ज हुई एफआईआर, भेजा गया जेल
जांच पूरी होने के बाद वर्ष 2024 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद आरोपी अधिकारी राजेश कुमार को निलंबित कर जेल भेज दिया गया. जांच एजेंसियों की कार्रवाई में यह भी सामने आया कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए एक संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसमें कई अन्य लोग भी शामिल थे.

अब तक 10 आरोपी जेल में
प्रशासन के अनुसार इस पेंशन घोटाले में शामिल करीब दस लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है. सभी आरोपियों की भूमिका की अलग-अलग जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस स्तर पर कितनी बड़ी लापरवाही और साजिश हुई.जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरोपी राजेश कुमार की कुल 4.49 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है. इसमें उसके नाम दो कार, उसके बेटे के नाम एक कार, सीतापुर जिले के सिधौली थाना क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, लखनऊ में उसकी पत्नी के नाम एक भवन और एक गेस्ट हाउस शामिल हैं.

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
प्रशासन का कहना है कि घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है. यदि जांच में और नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

