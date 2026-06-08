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शाहजहांपुर स्टेशन पर हाईवोल्टेज ड्रामा, लोको पायलट पर हमले से भड़के रेलकर्मी, चलती ट्रेन में घुसकर वेंडरों की पिटाई

शाहजहांपुर स्टेशन पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. रेलकर्मियों और वेंडरों के बीच मार पिटाई हुई. जिसके बाद RPF-GRP ने मोर्चा संभाला और किसी तरह इस मारपीट को शांत किया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 08, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:55 AM IST
शाहजहांपुर स्टेशन पर हाईवोल्टेज ड्रामा, लोको पायलट पर हमले से भड़के रेलकर्मी, चलती ट्रेन में घुसकर वेंडरों की पिटाई
Image Credit: shahjahnpur News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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