ट्रेन के अंदर घुसे कर्मचारी

इसके बाद जैसे ही बनारस देहरादून एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची रेलवे यूनियन से जुड़े कर्मचारी ट्रेन के अंदर घुस गये और उन्होंने दो वेंडरों को पकड़कर जमकर मारपीट की. इस दौरान मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ ने वेंडरों को बचाने की कोशिश की लेकिन यहां जमकर हंगामा हुआ. लगभग 20 मिनट तक ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी रही. हंगामे के बाद किसी तरह से सुरक्षा वालों ने मामले को शांत किया. जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया. इस पूरी घटना के कई वीडियो सामने आए हैं.