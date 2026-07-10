क्या राजपाल यादव जाएंगे जेल? चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा

क्या हुआ था?

यह मामला काफी समय से चल रहा है. निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए अभिनेता को कई बार मौका दिया. कोर्ट का मानना था कि अगर वे पैसे चुका देते हैं, तो मामला खत्म हो सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह महसूस हुआ कि अभिनेता अपने वादों पर टिक नहीं रहे हैं. वे कोर्ट के सामने कुछ और कहते थे, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर जाते थे. इसी 'बदलते रवैये' पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई थी. 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखने के बाद, कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिनेता अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं.