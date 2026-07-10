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क्या राजपाल यादव जाएंगे जेल? चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Rajpal Yadav legal controversy: दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सात मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी है. कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की जेल और 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना सुनाया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान अभिनेता के बदलते रुख और वादों को पूरा न करने पर सख्त नाराजगी जताई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 10, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:19 PM IST
क्या राजपाल यादव जाएंगे जेल? चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Image Credit: मशहूर अभिनेता राजपाल यादव Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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