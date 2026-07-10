क्या राजपाल यादव जाएंगे जेल? चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा

राज्य चुनें
Rajpal Yadav legal controversy: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव अपनी कॉमेडी के लिए घर-घर में जाने जाते हैं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे अपनी फिल्मों से ज्यादा एक कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं. यह मामला पैसों के लेन-देन और चेक बाउंस होने का है, जिसने अब एक बड़ा कानूनी रूप ले लिया है.
मामला क्या है?
यह पूरा विवाद एक बड़ी रकम के उधार और उसे न चुका पाने से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता ने किसी काम के सिलसिले में एक बड़ी राशि उधार ली थी। जब उस कर्ज को चुकाने की बारी आई, तो उनके द्वारा दिए गए चेक बैंक से बाउंस हो गए. इसके बाद शिकायतकर्ता ने कानून का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में मामला दर्ज कराया.
क्या हुआ था?
यह मामला काफी समय से चल रहा है. निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए अभिनेता को कई बार मौका दिया. कोर्ट का मानना था कि अगर वे पैसे चुका देते हैं, तो मामला खत्म हो सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह महसूस हुआ कि अभिनेता अपने वादों पर टिक नहीं रहे हैं. वे कोर्ट के सामने कुछ और कहते थे, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर जाते थे. इसी 'बदलते रवैये' पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई थी. 2 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखने के बाद, कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिनेता अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं.
कोर्ट का फैसला और सजा
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता को चेक बाउंस के सात अलग-अलग मामलों में दोषी पाया है. कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके व्यवहार को संदिग्ध बताया . प्रत्येक मामले में 3 महीने की साधारण जेल की सजा. राहत यह है कि सभी 7 सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल 3 महीने ही जेल में रहना होगा. बता दे कि प्रति मामला 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना. इस प्रकार, कुल 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना उन पर लगाया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की हर राशि में से एक बड़ा हिस्सा सीधे शिकायतकर्ता को मिलेगा, ताकि उनका नुकसान पूरा हो सके. बाकी हिस्सा सरकारी खजाने में जमा होगा.