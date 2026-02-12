Advertisement
Zee UP-Uttarakhandबरेली

राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत, चार दिन और तिहाड़ जेल में रहेंगे अभिनेता

Rajpal Yadav Bail Rejected: चेक बाउंस केस में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 12, 2026, 04:41 PM IST
Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अगली सुनवाई सोमवार को होगी. तब तक राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. चार दिन बाद मामले में दोबारा ​सुनवाई होगी. 

सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा? 
बता दें कि गुरुवार को राजपाल यादव के चेक बाउंस केस में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा कि आप पैसा चुकाने के अपने ही वायदे पर खरे नहीं उतरे, इसलिए आपको जेल जाना पड़ा. कोर्ट ने कहा कि कम से कम दो दर्जन बार राजपाल यादव ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह अपना वादा निभाएंगे और पैसे चुका देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसलिए आपको जेल जाना पड़ा.  

कोर्ट ने पूछा क्यों लगाई जमानत याचिका? 
वहीं, राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट में कहा था कि पैसे शिकायतकर्ता को दे दिए जाएंगे. खुद राजपाल यादव ने भी पैसा देने की बात कही थी. लेकिन आज उनके वकील कह रहे हैं कि वे पैसे अदालत में जमा करेंगे. कोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा कि वे सजा को रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं?. जवाब में अभिनेता राजपाल यादव के वकील ने कहा कि उन्होंने (राजपाल) उसी दिन कोर्ट को बताया था कि वे इस मामले को सुलझाना चाहते हैं. राजपाल यादव ने अपने कहे हुए वादे का पालन करने के लिए अदालत में सरेंडर किया है. 

कोर्ट ने लगाई फटकार 
राजपाल यादव के वकील ने कहा कि अब तक तीन करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम चुका दी गई है. इस दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकार लगाया और कहा कि समझ नहीं आता यह बहस क्यों हो रही है?. आपने याचिका दाखिल की थी और कहा था कि पैसा लौटाएंगे, लेकिन फिर सालों तक नहीं लौटाया. पिछले आदेश का पालन न करने की वजह से आपको जेल में सरेंडर करना पड़ा. 

