अलंकार अग्निहोत्री की जगह राम जनम यादव बने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट, UGC और शंकराचार्य मामले पर इस्तीफे से खाली हुआ था पद

Bareilly New City Magistrate: अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन के बाद बरेली एसडीएम राम जनम यादव को शासन ने सिटी मजिस्ट्रेट बरेली का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है. अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर नाराजगी दिखाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 28, 2026, 12:40 PM IST
Bareilly:  बरेली के एसडीएम राम जनम यादव को सिटी मजिस्ट्रेट बरेली का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है. यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी. अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफ और फिर उनके निलंबन से बरेली के सिटी मिजिस्ट्रेट का पद खाली हो गया था. अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य के अपमान से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन शासन ने उनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उनके खिलाफ जांच के आदेश देते हुए उन्हें निलंबित कर दिया. जांच के दौरान निलंबन में अलंकार अग्निहोत्री को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा. उन्हें शामली जिला अधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है. 

कौन हैं राम जनम यादव
राम जनम यादव मूल रूप से सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं. वो 2020 के पीसीएस अधिकारी हैं. वे M.Sc(Maths) हैं. प्रमोट होकर उन्हें एसडीएम के रूप में पहली पोस्टिंग जून 2021 प्रतापगढ़ में मिली थी. इससे पहले वे बस्ती और गाजियाबाद में नायब तहसीलदार और अयोध्या में तहसीलदार के पद पर कार्यरत रह चुके हैं. प्रतापगढ़ में बतौर पहली बार पीसीएस अधिकारी के तौर पर पोस्टिंग के बाद वो करीब तीन साल चित्रकूट में भी एसडीएम रह चुके हैं. बरेली में वो 2024 से एसडीएम का पद संभाल रहे हैं.  और अब शासन ने उन्हें एसडीएम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट का कार्यभार भी सौंपा है. 

शासन के इस नए आदेश की कॉपी- बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, समस्त अपर जिला अधिकारी, उप नगर मजिस्ट्रेट प्रथमय/द्वतीय और अन्य बड़े अधिकारियों को भी भेजी गई है. 

माना जा रहा है कि प्रशासन ने यह फैसला अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने और उसके सुचारू निर्वाहन के लिए लिया है.  

वहीं बुधवार की सुबह अलंकार अग्निहोत्री के सरकारी निवास पर नोटिस चस्पा दिया गया है. क्योंकि इस्तीफे के तीसरे दिन भी अलंकार अग्निहोत्री सरकारी आवास में ही मौजूद हैं और उनके समर्थक आवास के आसपास ही डेरा डाले हुए हैं. समर्थकों को आशंका है कि अलंकार अग्निहोत्री को किसी गोपनीय स्थान पर ले जाया जा सकता है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी के लिए पुलिस बल तैनात है. 

इससे पहले सोमवार को गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद 2019  बैचे के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिये अपने इस्तीफे की घोषणा की थी. उन्होंने अपने इस्तीफे के वजह शंकराचार्य और उनके बटुकों के साथ दुर्व्यवहार के अलावा यूजीसी के नए नियमों को बताया था, उनके मुताबिक यूजीसी के नए नियम सवर्णों के खिलाफ हैं. 

 

