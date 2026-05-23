आजख खान को तगड़ा झटका! रामपुर की MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटे को भी राहत नहीं

Azam Khan News: सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही हैं. सपा नेता आजम खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. वहीं, कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुला आजम पर जुर्माना बढ़ा दिया है. साथ ही सजा बरकरार रखा है.

दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट का फैसला आया

दो पैन कार्ड मामले में शनिवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने आजम खान की सजा 7 साल से तीन साल बढ़ाकर 10 साल कर दी है. वहीं, बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा 7 साल बरकरार रखी है. दोनों पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है. सपा नेता पर आजम खान पर 5 लाख और बेटे अब्दुल्ला पर 3.5 लाख जुर्माना लगाया है. फिलहाल सपा नेता आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम सलाखों के पीछे हैं.

नवंबर 2025 में सुनाई थी 7 साल की सजा

बता दें कि दो पैन कार्ड बनाने के केस में पिता-पुत्र को नवंबर 2025 में कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके बाद आजम खान की ओर से सजा के खिलाफ अपील दायर की गई. वहीं, अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील की थी. अब एमपी एमलए कोर्ट ने आजम खान की सजा बढ़ा दी है.

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अलग-अलग जन्मतिथि पर बनवाया पैन कार्ड

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की तरफ से पूरे मामले की शिकायत की गई थी. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खान के राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर दो अलग-अलग जन्मतिथि का पैन कार्ड बनवा लिया. इतना ही नहीं आरोप है कि अब्दुला आजम ने इसी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर स्वार सीट से चुनाव भी लड़ा और पासपोर्ट भी बनवा लिया. बाद में हाईकोर्ट ने निर्वाचन रद्द कर दिया था.

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