रेडिको खेतान के AGM के अपहरण की कोशिश! फेमस शराब कंपनी के अफसर पर हमले से रामपुर में सनसनी

Rampur News: मशहूर शराब कंपनी रेडिको खेतान के एजीएम (स्टोर) पवन कुमार अग्रवाल को जबरन कार में डालकर ले जाने की कोशिश में इलाके में सनसनी फैल गई.
Rampur News: यूपी के रामपुर में दिनदहाड़े अपहरण के प्रयास से सनसनी फैल गई. मशहूर शराब कंपनी रेडिको खेतान के एजीएम (स्टोर) पवन कुमार अग्रवाल को जबरन कार में डालकर ले जाने की कोशिश की गई. इस मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्वामी समेत दो लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि ट्रक को ब्लैकलिस्ट किए जाने को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी.
यह है पूरा मामला
दरअसल, पूरा मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है. यहां रेडिको खेतान कंपनी में एजीएम (स्टोर) के पद पर तैनात पवन कुमार अग्रवाल को दिनदहाड़े जबरन अगवा करने की कोशिश की गई. आरोप है कि कुछ लोग कार लेकर पहुंचे और पवन कुमार अग्रवाल को जबरन दूसरी कार में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के विरोध और शोर-शराबे के चलते आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए.
सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्वामी समेत दो लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में कंपनी द्वारा एक ट्रक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था. इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.
रेडिको खेतान कंपनी के बारे में जानिए
रेडिको खैतान लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) कंपनियों में से एक है. इसकी स्थापना 1943 में हुई थी. यह व्हिस्की, वोदका, जिन और रम जैसे ब्रांडों (जैसे 8PM, Magic Moments, Rampur) के साथ ब्रांडेड IMFL और देश की सबसे बड़ी माल्ट डिस्टिलर है. कंपनी के उत्पाद 85 से अधिक देशों में उपलब्ध हैं. यूपी की बात करें तो रामपुर, सीतापुर और औरंगाबाद में डिस्टिलरी ऑपरेट करता है.
