Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3137269
Zee UP-Uttarakhandबरेली

रेडिको खेतान के AGM के अपहरण की कोशिश! फेमस शराब कंपनी के अफसर पर हमले से रामपुर में सनसनी

Rampur News: मशहूर शराब कंपनी रेडिको खेतान के एजीएम (स्टोर) पवन कुमार अग्रवाल को जबरन कार में डालकर ले जाने की कोशिश में इलाके में सनसनी फैल गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 11, 2026, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Rampur News: यूपी के रामपुर में दिनदहाड़े अपहरण के प्रयास से सनसनी फैल गई. मशहूर शराब कंपनी रेडिको खेतान के एजीएम (स्टोर) पवन कुमार अग्रवाल को जबरन कार में डालकर ले जाने की कोशिश की गई. इस मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्वामी समेत दो लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि ट्रक को ब्लैकलिस्ट किए जाने को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी. 

यह है पूरा मामला
दरअसल, पूरा मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है. यहां रेडिको खेतान कंपनी में एजीएम (स्टोर) के पद पर तैनात पवन कुमार अग्रवाल को दिनदहाड़े जबरन अगवा करने की कोशिश की गई. आरोप है कि कुछ लोग कार लेकर पहुंचे और पवन कुमार अग्रवाल को जबरन दूसरी कार में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के विरोध और शोर-शराबे के चलते आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए. 

सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है 
घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्वामी समेत दो लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में कंपनी द्वारा एक ट्रक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था. इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रेडिको खेतान कंपनी के बारे में जानिए
रेडिको खैतान लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) कंपनियों में से एक है. इसकी स्थापना 1943 में हुई थी. यह व्हिस्की, वोदका, जिन और रम जैसे ब्रांडों (जैसे 8PM, Magic Moments, Rampur) के साथ ब्रांडेड IMFL और देश की सबसे बड़ी माल्ट डिस्टिलर है. कंपनी के उत्पाद 85 से अधिक देशों में उपलब्ध हैं. यूपी की बात करें तो रामपुर, सीतापुर और औरंगाबाद में डिस्टिलरी ऑपरेट करता है. 

यह भी पढ़ें : मिडिल ईस्ट में लड़ाई...बात गैस सिलेंडर पर आई, यूपी में गैस के लिए एजेंसियों पर टूट पड़े लोग

यह भी पढ़ें : क्या यूपी में खत्म हो गया गैस सिलेंडर? गोंडा-वाराणसी समेत कई जिलों में लंबी लाइनें, मंत्रालय ने बताई सच्चाई

TAGS

Rampur News

Trending news

Rampur News
रेडिको खेतान के AGM के अपहरण की कोशिश! फेमस शराब कंपनी के अफसर पर हमले से सनसनी
ayodhya latest news
रसोई गैस की किल्लत से भगवान के घर भी फाके! अमावा मंदिर की राम रसोई हुई बंद
LPG Cylinder Crisis
नवाबों की नगरी में हाहाकार: LPG 'अकाल' के बीच लखनऊ के नामी होटल पर लटके ताले!
Saharanpur news
हेड कांस्टेबल को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा, एंटी करप्शन टीम का एक्शन
bjp mla kuldeep singh sengar
कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत! रेप पीड़िता की याचिका पर जवाब देने की मोहलत बढ़ाई
dehradun news
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जल्द शुरू होगी टोल वसूली...जानें कितने रुपये देने होंगे ?
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में सस्ते फ्लैट खरीदने का मौका: मेट्रो के पास आवास विकास की शानदार स्कीम
Amroha News
मिडिल ईस्ट में लड़ाई...यूपी में गैस के लिए एजेंसियों पर टूट पड़े लोग
Ghaziabad latest news
हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत, जानिये क्या है ये मौलिक अधिकार
dehradun news
उत्तराखंड में 20 साल में बिना बजट प्रावधान के 56 हजार करोड़ रुपये खर्च