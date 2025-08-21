पति-पत्नी के झगड़े में मचा खूनी तांडव! ससुर को दामाद ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट, सास सहित तीन घायल
Rampur News: यूपी के रामपुर जिले में पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला इस कदर बढ़ गया कि कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई. आरोप है कि दामाद ने हमला कर ससुर को मौत के घाट उतार दिया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Saiyad Amir|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:09 PM IST
रामपुर/सैयद आमिर: यूपी के रामपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पति-पत्नी के विवाद में पंचायत होनी थी. इसी में शामिल होने के लिए महिला के पक्ष के लोग भी आए थे. लेकिन पंचायत में सुलह की जगह विवाद बढ़ गया. मामला इतना तूल पकड़ा कि पंचायत लेकर आए ससुराल वालों पर दामाद ने हमला कर ससुर को मौत के घाट उतार दिया. तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

विस्तार से जानिए पूरा मामला?
दरअसल पूरा मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिलई बड़ा गांव का है. यहां के रहने वाले नदीम पुत्र सीतार अहमद की शादी लगभग 5 साल पहले मुरादाबाद जिले के थाना मुंडा पांडे के ग्राम सिरस खेड़ा में इस्लाम की बेटी अरमान के साथ हुई थी. दोनों की एक ढाई  साल की बच्ची भी है. शुरुआत में दोनों के बीच रिश्ता ठीक चला लेकिन बीत कुछ समय से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया और लड़ाई-झगड़ा होने लगा.

खूनी संघर्ष में बदली कहासुनी 
कई बार पंचायत का दौर भी चला लेकिन चीजें ठीक नहीं हुईं. नदीम के ससुर इस्लाम, सास मुखतरी, इस्लाम की बहन शन्नो और बहनोंई अफसर अली नदीम के घर पहुंचे और अपनी लड़की को ले जाने को कहने लगे. इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. बात गाली गलौज से मारपीट तक पहुंच गई. जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गई.

दोनों पक्षों में शुरू हुई मारपीट
दोनों ओर से एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया. जिसमें नदीम के ससुर इस्लाम सास मुख्तरी और इस्लाम की बहन शन्नो और बहनोई अफसर अली गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलक पर भेजा. जहां पर डॉक्टरों ने इस्लाम को मृत घोषित कर दिया और घायलों को बेहतर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया .

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है. गंभीर रूप से घायल अफसर अली ने बताया कि हम लोग पंचायत करने के लिए गए थे कि वहां पहुंचते ही नदीम, कदीम सितार अहमद और उमर पुत्र अली अहमद, नूरजहां पत्नी अली अहमद निवासी मुंडिया ने एक राय होकर हम सभी पर हमला बोल दिया तमंचे से फायर किए और और फावड़ा से हमला कर घटना को अंजाम दिया है .

