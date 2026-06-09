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रामपुर: सड़क हादसे ने छीनी दो मासूमों की जान, शादी से लौटते परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Rampur News: रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तेज रफ्तार पिकअप और ई-रिक्शा की भीषण टक्कर में दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 09, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:03 PM IST
रामपुर: सड़क हादसे ने छीनी दो मासूमों की जान, शादी से लौटते परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

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