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रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तेज रफ्तार पिकअप और ई-रिक्शा की भीषण टक्कर में दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है और पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
शादी से लौटते वक्त हुआ हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, बदायूं जिले के बिसौली थाना अंतर्गत मुड़िया पिशनहारी गांव निवासी खुशी खां अपनी पत्नी शकीना और तीन बच्चों आविद, नावेद और अरमाना के साथ शाहबाद के नंदगांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. खुशियों भरा यह दिन उस समय मातम में बदल गया, जब शादी कार्यक्रम से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। पूरा परिवार ई-रिक्शा में सवार होकर अपने घर लौट रहा था.
ढकिया गांव के पास भीषण टक्कर
जैसे ही ई-रिक्शा शाहबाद थाना क्षेत्र के ढकिया गांव के समीप पहुंचा, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए. सड़क पर हर तरफ चीख-पुकार मच गई. इस दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय आविद और 14 वर्षीय नावेद की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अरमाना, शकीना और खुशी खां गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायलों का चल रहा इलाज, पुलिस की तलाश जारी
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद अरमाना की नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार सीएचसी में चल रहा है.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहा. शाहबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इस घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भरने वाला घाव दे दिया है.