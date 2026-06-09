पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहा. शाहबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इस घटना ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भरने वाला घाव दे दिया है.