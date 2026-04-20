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शाहजहांपुर में समाधान दिवस बना मजाक, फरियादियों के बीच इंस्पेक्टर देखते रहे IPL मैच

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले से प्रशासनिक लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां “संपूर्ण समाधान दिवस” जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं. पुवायां तहसील में आयोजित समाधान दिवस के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर का मोबाइल पर आईपीएल मैच देखते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:45 AM IST
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शाहजहांपुर में समाधान दिवस बना मजाक, फरियादियों के बीच इंस्पेक्टर देखते रहे IPL मैच

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से प्रशासनिक लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां “संपूर्ण समाधान दिवस” जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं. पुवायां तहसील में आयोजित समाधान दिवस के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर का मोबाइल पर आईपीएल मैच देखते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

जानिए मामला क्या है 
बताया जा रहा है कि यह मामला पुवायां तहसील का है, जहां शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था.  इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे और आम जनता की शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण का प्रयास किया जा रहा था. फरियादी अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के सामने उपस्थित थे और उनसे समाधान की उम्मीद कर रहे थे. 

 

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इसी दौरान वहां मौजूद थाना खुटार में तैनात इंस्पेक्टर श्यामवीर सिंह का गैर-जिम्मेदाराना रवैया सामने आया.  वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ओर अधिकारी गंभीरता से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर श्यामवीर सिंह अपने मोबाइल फोन पर आईपीएल मैच देखने में व्यस्त हैं.  यह दृश्य न केवल प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है, बल्कि पूरे कार्यक्रम की गंभीरता पर भी सवाल खड़े करता है. 

सोशल मीडिया पर वायरल 
वीडियो किसी व्यक्ति द्वारा मौके पर ही मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे. आम जनता भी इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है.

इस मामले में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है. जांच के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित इंस्पेक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इस तरह की घटनाएं सरकारी कार्यक्रमों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं और यह दर्शाती हैं कि कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने लापरवाह हैं. फिलहाल देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या इस तरह की लापरवाही पर वास्तव में सख्त कार्रवाई होती है या नहीं.

यह भी पढ़ें : अयोध्या में फल मंडियों पर FSSAI का छापा: केमिकल से फल पकाने पर सख्ती, दोषियों पर होगी FIR

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