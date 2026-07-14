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'वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला', मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने CM योगी को लिखा पत्र

Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 14, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:54 AM IST
'वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला', मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने CM योगी को लिखा पत्र
Image Credit: Bareilly NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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