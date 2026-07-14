'वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला', मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने CM योगी को लिखा पत्र

महोदय

उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आप अपने भाषणो में वक्फ बोर्ड की चर्चा जरूर करते हैं। इसी संदर्भ मे इस पत्र के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वक्फ की ज़मीन व जायदाद के बैचेन और खरीदने का नाजायज़ कारोबार समाजवादी पार्टी की सरकारो मे खुब प्रवान चढ़ा। जब जब सपा की सरकार बनी तब तब चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, या चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, दोनों के जिम्मेदारो ने सपा सरकार के साये तले वक्फ की जमीनों का सौदा किया।

सपा सरकार का संक्षिप्त ब्योरा इस तरह है: श्री मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 1989-1991 तक, दुसरी बार 1993-1995 तक, तीसरी बार 2003-2007 तक, फिर उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव 2012-2017 तक मुख्यमंत्री रहे। सपा के चारों शासन काल मे श्री आज़म खां के पास ज्यादातर अल्पसंख्यक, वक्फ, और हज़ के मंत्रालय रहें हैं।