शराब पीने से रोकने के बदले पत्नी को मिली मौत, 65 साल की बुजुर्ग डंडे से गला दबाकर कर हत्या
शराब पीने से रोकने के बदले पत्नी को मिली मौत, 65 साल की बुजुर्ग डंडे से गला दबाकर कर हत्या

Shahjahanpur news: शाहजहांपुर जिले में बुजुर्ग पत्नी ने अपने पति को शराब पीने से रोका तो यही वजह बुजुर्ग पत्नी की मौत की बजह बन गई. विवाद के बाद बुजुर्ग पति ने अपनी पत्नी की डंडे से पीटने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:25 PM IST
शाहजहांपुर/शिव कुमार: यूपी के शाहजहांपुर जिले में बुजुर्ग पत्नी ने अपने पति को शराब पीने से रोका तो यही वजह बुजुर्ग पत्नी की मौत की बजह बन गई. विवाद के बाद बुजुर्ग पति ने अपनी पत्नी की डंडे से पीटने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. और शव को गांव के बाहर खेत में फेंक दिया. पुलिस ने शव को बरामद कर कर हत्यारोपी बुजुर्ग पति को गिरफ्तार कर लिया है. 60 साल की बुजुर्ग पत्नी की पति द्वारा हत्या किए जाने से इलाके के लोग सकते में हैं. 

तिलहर थाना क्षेत्र की घटना
घटना थाना तिलहर क्षेत्र के धनकपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि इसी गांव के रहने वाले 65 साल के कल्याण और 60 साल की शांति देवी के 9 बच्चे हैं. सभी बच्चे दूसरे राज्यों में काम करते हैं. पति-पत्नी घर पर अकेले थे. कल शाम को जब 65 साल के कल्याण शराब पीने बैठे, तो उनकी पत्नी शांति देवी ने उन्हें शराब पीने से रोक दिया. 

विवाद के बाद पत्नी को उतारा मौत के घाट
इसी बात को लेकर दोनों में जमकर विवाद हुआ. देर रात में नशे की हालत में बुजुर्ग पति ने पत्नी पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसके बाद इस डंडे से पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर से थोड़ी दूर खेत में ले जाकर फेंक दिया. सुबह में महिला के लापता होने की खबर फैल गई. जब गांव वालों ने जाकर देखा तो गांव के बाहर खेत में महिला की लाश पड़ी हुई थी. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की. पुलिस को खून से सना हुआ डंडा बरामद हुआ है. महिला के चेहरे पर चोट के निशान थे. पुलिस ने मौके से ही आरोपी पति कल्याण को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

