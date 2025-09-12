यूपी में आशिकों का नया हथियार बनी 'पानी की टंकी', शाहजहांपुर में गर्लफ्रेंड ने काटा फोन तो आशिक का हंगामा

शिव कुमार/शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां गर्लफ्रेंड ने फोन उठाना बंद कर दिया तो प्रेमी नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया. प्रेमी को पानी की टंकी पर चढ़ा देखकर भीड़ जुट गई. आसपास के लोगों ने उतारने की कोशिश की तो फूट-फूटकर रोने लगा. पुलिस ने आश्‍वासन दिया तो प्रेमी पानी की टंकी से नीचे उतरा.

यह है पूरा मामला

दरअसल, थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के चमकानी गाड़ी पूरा का रहने वाला 25 साल के जीशान को सोशल मीडिया पर पटना की रहने वाली एक युवती से मुलाकात हो गई. दोनों चैट करने लगे. दो महीने पहले हुई मुलाकात प्‍यार में बदल गई. दोनों फोन पर खूब बात करने लगे. आरोप है कि अचानक प्रेमिका ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया. दोनों के बीच फोन पर हुए विवाद के बाद जीशान इलाके की पानी की टंकी पर चढ़ गया और नीचे कूद कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा.

पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतरवाया

जीशान पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने लगा. उसे देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए. भीड़ ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो वह कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. घंटों मशक्‍कत के बाद पुलिस ने जीशान को आश्‍वासन दिया कि वह उसकी बात करवा देंगे. इसके बाद जीशान पानी की टंकी से नीचे उतरा. पुलिस ने पूछा तो बताने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही है.

प्रेम‍िका ने फोन स्विच ऑफ किया

बार-बार फोन करने पर वह मोबाइल स्विच ऑफ कर दी है. जीशान बार-बार प्रेमी प्रेमिका से बात कराओ..कहकर रोने लगा. पूछताछ में पता चला कि प्रेम‍िका जीशान से तंग आकर मोबाइल बंद कर दी. पुलिस ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया है. शाहजहांपुर पुलिस का कहना है कि जीशान को पुलिस ने समझाबुझाकर शांत करा लिया. परिजनों को भी सूचना दे दी है. बता दें कि शाहजहांपुर में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

