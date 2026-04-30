डोली के इंतजार में पहुंची दूल्हे की अर्थी...फेरों से पहले हुई मौत, दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

शिव कुमार/शाहजहांपुर: शाहजहांपुर जिले के तिलहर क्षेत्र के गांव रजपुरी में एक शादी समारोह उस समय गहरे शोक में बदल गया, जब दूल्हा बने युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. जिस घर में शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां चीख-पुकार और सन्नाटा छा गया.

शादी से पहले हादसे में लगी थी चोट

बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के गांव करनपुर निवासी 25 वर्षीय संजू अपनी शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. शादी से ठीक एक दिन पहले, 26 अप्रैल की रात वह किसी काम से घर से निकले थे, तभी एक ट्रैक्टर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए. संयोग से उसी दिन उनके ताऊ फूल सिंह भी एक सड़क हादसे में घायल हो गए. दोनों को परिजन तत्काल बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज शुरू हुआ.

शादी की रस्मों के बीच बिगड़ी दूल्हे की तबीयत

परिजनों के मुताबिक, संजू की हालत में थोड़ी सुधार दिखने पर डॉक्टर की अनुमति से उन्हें शादी की रस्में निभाने के लिए घर ले आया गया. अगले दिन, दूल्हे के रूप में सजे संजू बग्घी पर सवार होकर बारात के साथ शाहजहांपुर के रजपुरी गांव पहुंचे. करीब दो घंटे तक शादी की रस्में भी चलीं, लेकिन तभी अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी.

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आंत में संक्रमण होने से मौत

घबराए परिजनों ने तुरंत उन्हें बंथरा स्थित एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जांच में पता चला कि उनकी आंत में गंभीर संक्रमण हो गया है. डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन हालत लगातार नाजुक बनी रही. आखिरकार 29 अप्रैल की सुबह संजू ने दम तोड़ दिया.

सपनों की सेज सजने से पहले उठी अर्थी

यह खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. दूल्हा अपनी दुल्हन को वरमाला नहीं पहना सका, न ही उसकी मांग में सिंदूर भर सका. शादी से पहले ही उसका जीवन खत्म हो गया, जिससे हर किसी की आंखें नम हो गईं.

परिजन संजू के पार्थिव शरीर को बरेली ले गए, जहां गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है, जहां खुशियों का जश्न होना था, वहां अब सिर्फ यादें और आंसू रह गए हैं.

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