बच्चे को जहर देकर मारा फिर फंदे पर लटक गए पति-पत्नी, शाहजहांपुर में कर्ज के बोझ से परेशान कारोबारी का खौफनाक कदम
बच्चे को जहर देकर मारा फिर फंदे पर लटक गए पति-पत्नी, शाहजहांपुर में कर्ज के बोझ से परेशान कारोबारी का खौफनाक कदम

Shahjahanpur news: यूपी के शाहजहांपुर जिले से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. जहां  बच्चे की हत्या के बाद पति-पत्नी ने मौत को गले लगा लिया. पुलिस को मोबाइल पर सुसाइड नोट बरामद हुआ है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:53 AM IST
Trending Photos

शाहजहांपुर/शिव कुमार: शाहजहांपुर में हत्या के बाद आत्महत्या की बड़ी वारदात सामने आई है. यहां कर्ज में दूबे एक परिवार ने 4 साल के मासूम की हत्या करने के बाद पति-पत्नी ने भी फांसी लगाकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस पुलिस को 35 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना थाना रोजा क्षेत्र के दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी की है. 

कर्ज का बोझ हो सकता है वजह
बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी में सचिन अपनी पत्नी शिवांगी और 4 साल के बेटे फतेह के साथ अपने घर में रह रहा था. बताया जा रहा है कि सचिन पर कारोबार को लेकर एक 50 लाख का बड़ा कर्ज हो गया था. परिजनों का कहना है कि सचिन ने जिला उद्योग केंद्र से 50 लख रुपए का लोन लिया था. जिस पर भारी सब्सिडी आनी थी. परिजनों का आरोप है कि जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी इस मामले में उसे 50 प्रतिशत रिश्वत की मांग कर रहे थे.

पुलिस ने कब्जे में लिए शव
परेशान हाल परिवार ने सबसे पहले अपने 4 साल के बेटे फतेह को जहर देकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. आज सुबह परिवार के लोगों ने दोनों की लाश कमरे के अंदर फांसी पर लटकी देखी और बच्चा बेड पर मृत पड़ा हुआ था. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है.

परिवार में मचा कोहराम
घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहरा मचा हुआ है. यहां हर कोई इस बात को लेकर सकते में है कि आखिर एक परिवार कर्ज को लेकर अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकता है और कैसे खुद आत्महत्या कर सकता है. फिलहाल पुलिस को 35 पन्नो का एक सुसाइड नोट मिला है. जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है.

 

TAGS

Shahjahanpur News

