खुशखबरी! शाहजहांपुर को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, दशकों पुरानी मांग पूरी हुई तो झूम उठे लोग

मंदिर के महंत ने दिया धन्यवाद

योगी कैबिनेट ने जलालाबाद कस्बे का नाम परशुरामपुरी रखे जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है. इसकी खबर मिलते ही परशुरामपुरी के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनका कहना है कि सरकार ने जिले को यह खास तोहफा दिया है. यूपी सरकार की बदौलत ही यह संभव हो पाया है. वहीं, मंदिर के महंत का कहना है कि एक लंबे से समय से चली आ रही मांग को योगी सरकार ने पूरा कर दिया है. इसके लिए वह यूपी सरकार का धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं.