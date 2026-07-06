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खुशखबरी! शाहजहांपुर को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, दशकों पुरानी मांग पूरी हुई तो झूम उठे लोग

Shahjahanpur news: यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके शाहजहांपुर के लोगों को एक बड़ा धार्मिक तोहफा दे दिया है. इसको लेकर स्थानीय लोगों में बेहद खुशी का माहौल है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 06, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:52 PM IST
खुशखबरी! शाहजहांपुर को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, दशकों पुरानी मांग पूरी हुई तो झूम उठे लोग
Image Credit: Shahjahanpur Temple Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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