खुशखबरी! शाहजहांपुर को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, दशकों पुरानी मांग पूरी हुई तो झूम उठे लोग

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शिव कुमार/शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील कस्बे का नाम बदलकर अब परशुरामपुरी कर दिया गया है. सोमवार को यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके शाहजहांपुर के लोगों को एक बड़ा धार्मिक तोहफा दे दिया है. जलालाबाद तहसील कस्बे का नाम परशुरामपुरी रखे जाने पर स्थानीय लोगों में बेहद खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले लंबे समय से जलालाबाद कस्बे का नाम परशुरामपुरी रखे जाने की मांग की जा रही थी, जो आज योगी सरकार ने पूरी कर दी है.
भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर भी
शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील में भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर है. इसी परशुरामपुरी को भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी माना जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपये का बजट जारी करके मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है और पास में ही एक राम ताल का सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है. इसके साथ ही मंदिर तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है.
मंदिर के महंत ने दिया धन्यवाद
योगी कैबिनेट ने जलालाबाद कस्बे का नाम परशुरामपुरी रखे जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है. इसकी खबर मिलते ही परशुरामपुरी के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उनका कहना है कि सरकार ने जिले को यह खास तोहफा दिया है. यूपी सरकार की बदौलत ही यह संभव हो पाया है. वहीं, मंदिर के महंत का कहना है कि एक लंबे से समय से चली आ रही मांग को योगी सरकार ने पूरा कर दिया है. इसके लिए वह यूपी सरकार का धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं.
28 प्रस्तावों पर लगी मुहर
बता दें कि सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इसमें कई अहम फैसलों पर मंजूरी दी गई. प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति को स्वीकृति दी गई है. इसके तहत स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन सेंटर और उद्यमशीलता के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत संचालित किया जाएगा.
पशुधन बीमा योजना को मंजूरी
इसके अलावा योगी कैबिनेट ने पशुधन संरक्षण और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत दैवीय आपदा, दुर्घटना और बीमारी से पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.