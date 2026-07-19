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'बेटियां सुरक्षित कैसे?' मेडिकल कॉलेज में बर्बर पिटाई के बाद छात्राओं का अल्टीमेटम, 24 घंटे में इंसाफ नहीं तो...

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्र-छात्राओं से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में दो दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं होने का आरोप. छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 19, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:32 PM IST
'बेटियां सुरक्षित कैसे?' मेडिकल कॉलेज में बर्बर पिटाई के बाद छात्राओं का अल्टीमेटम, 24 घंटे में इंसाफ नहीं तो...
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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