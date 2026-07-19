'बेटियां सुरक्षित कैसे?' मेडिकल कॉलेज में बर्बर पिटाई के बाद छात्राओं का अल्टीमेटम, 24 घंटे में इंसाफ नहीं तो...

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शाहजहांपुर/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के दावों के बीच शाहजहांपुर से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है. चौक कोतवाली क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्रों और छात्राओं के साथ हुई बर्बर मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. पुलिस की इस निष्क्रियता से आहत और खौफजदा पीड़ित छात्राओं ने अब सीधे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय बीजेपी मेयर अर्चना वर्मा से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होंगी.
क्या है पूरा मामला?
घटना दो दिन पहले की है, जब राजकीय मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस रूम में एक मामूली विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने धाबा बोल दिया. आरोप है कि दबंगों ने न सिर्फ डायलिसिस रूम में जमकर तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां मौजूद पैरामेडिकल की छात्राओं और छात्रों को दौड़ा-दौड़ा कर बेरहमी से पीटा. सूत्रों और चर्चाओं के मुताबिक, हमला करने वाले आरोपी सत्ताधारी दल (भाजपा) के एक स्थानीय नेता के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. यही वजह है कि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है.
दबंग दे रहे जान से मारने की धमकी, छात्राओं ने छोड़ा कॉलेज
पीड़ित छात्राओं का कहना है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने चौक कोतवाली में नामजद तहरीर दी थी. लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने न तो प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि कार्रवाई होने के बजाय आरोपी अब पीड़ित छात्राओं और उनके परिवारों को केस वापस लेने और जान से मारने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं. इस खौफ के माहौल के कारण डरी-सहमी छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज जाना तक छोड़ दिया है. उनका भविष्य और सुरक्षा दोनों दांव पर लग गए हैं.
मेयर अर्चना वर्मा से मुलाकात, मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार
पुलिस प्रशासन से निराश होकर आज पीड़ित छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल शाहजहांपुर की बीजेपी मेयर अर्चना वर्मा से मिला और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई. छात्राओं ने कहा, "एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है और बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है. इस मुलाकात के बाद मेयर अर्चना वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित छात्राओं को ढांढस बंधाया और हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया है. इसके साथ ही छात्राओं ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी आवाज पहुंचाने है.
प्रशासन में मचा हड़कंप
छात्राओं द्वारा दी गई 24 घंटे के भीतर सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी के बाद अब स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर गुंडागर्दी करने वाले और बेटियों पर हाथ उठाने वाले रसूखदार आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों हैं? क्या वाकई राजनीतिक रसूख के आगे शाहजहांपुर पुलिस लाचार हो चुकी है? अब देखना यह होगा कि मेयर के आश्वासन और छात्राओं के इस कड़े कदम के बाद पुलिस प्रशासन नींद से जागता है या नहीं.