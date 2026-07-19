'बेटियां सुरक्षित कैसे?' मेडिकल कॉलेज में बर्बर पिटाई के बाद छात्राओं का अल्टीमेटम, 24 घंटे में इंसाफ नहीं तो...

शाहजहांपुर/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के दावों के बीच शाहजहांपुर से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है. चौक कोतवाली क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्रों और छात्राओं के साथ हुई बर्बर मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. पुलिस की इस निष्क्रियता से आहत और खौफजदा पीड़ित छात्राओं ने अब सीधे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्थानीय बीजेपी मेयर अर्चना वर्मा से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होंगी.