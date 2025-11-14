हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस ने दिलवाई अनोखी कसम, पत्नी ने पति के सिर पर हाथ रख कहा-हेलमेट नहीं… तो पीछे नहीं बैठूंगी

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में हेलमेट जागरूकता को लेकर पुलिस का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. देर रात चौक कोतवाली पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक सवार दंपति को बिना हेलमेट गुजरते देखकर रोक लिया गया.
Shahjahanpur News/शिव कुमार: शाहजहांपुर में पुलिस का एक ऐसा अनोखा अंदाज देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. देर रात चौक कोतवाली पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बिना हेलमेट बाइक चलाते एक दंपति को रोका गया. पत्नी ने विनती की कि चालान न काटा जाए, लेकिन पुलिस ने इस बार कार्रवाई से ज्यादा जागरूकता का रास्ता चुना.
बिना हेलमेट पीछे नहीं बैठेगी
बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन चालान न काटने के लिए उसकी पत्नी ने पुलिस से गुहार लगाई. इसके बाद पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाते हुए पत्नी से उसके पति के सिर पर हाथ रखवाकर कसम दिलवाई कि अगर पति हेलमेट नहीं लगाएगा, तो वह कभी बाइक पर पीछे नहीं बैठेगी.
वीडियो में दिखाई देता है कि महिला पुलिस के निर्देश पर पति के सिर पर हाथ रखकर कसम खाती है. यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग इस अनोखी शैली को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.कुछ इसे जागरूकता का अच्छा तरीका बता रहे हैं, तो कुछ इसे पुलिस का अतिशयोक्ति भरा कदम कह रहे हैं.
फिलहाल, यह वीडियो चर्चा में बना हुआ है और हेलमेट न पहनने वालों के लिए एक संदेश भी छोड़ गया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं.
