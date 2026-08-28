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शाहजहांपुर में रफ्तार ने ली जान... बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से टकराई, दो चचेरे भाइयों की मौत

Shahjahanpur Accident News: शाहजहांपुर में राखी बंधवाने बहन के घर जा रहे दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. दोनों युवकों की बाइक सड़क किनारे लगे एक बिजली के खंभे से टकरा गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 28, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:16 PM IST
शाहजहांपुर में रफ्तार ने ली जान... बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से टकराई, दो चचेरे भाइयों की मौत

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