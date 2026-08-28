शाहजहांपुर में रफ्तार ने ली जान... बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से टकराई, दो चचेरे भाइयों की मौत

शाहजहांपुर/शिवकुमार: रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाने घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. निगोही थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में लगे बिजली के खंभे से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.