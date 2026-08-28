शाहजहांपुर में रफ्तार ने ली जान... बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से टकराई, दो चचेरे भाइयों की मौत

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शाहजहांपुर/शिवकुमार: रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाने घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. निगोही थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में लगे बिजली के खंभे से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
हरसेली मोड़ के पास हुआ भीषण हादसा
जानकारी के मुताबिक हादसा शुक्रवार शाम करीब चार बजे निगोही थाना क्षेत्र के हरसेली मोड़ के पास हुआ. नारायनपुर गांव निवासी अरुण कुमार (21) और लक्ष्मीकांत उर्फ झंडू (20) चचेरे भाई थे. दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे और बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे.
बताया जा रहा है कि हरसेली मोड़ के पास पहुंचते ही उनकी तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई. बाइक सड़क से नीचे उतरकर खेत की तरफ चली गई और वहां लगे बिजली के खंभे से सीधे जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
बहनों से राखी बंधवाने की थी तैयारी
परिजनों के मुताबिक दोनों युवक रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए घर लौट रहे थे. उन्हें क्या पता था कि घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में यह दर्दनाक हादसा उनकी जिंदगी छीन लेगा. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. दोनों युवकों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है.
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
घटना की सूचना मिलते ही निगोही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई, जिससे दोनों युवकों की मौत हुई है. वहीं, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा भी घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.