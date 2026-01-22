शाहजहांपुर में कलयुगी बेटे ने पिता के साथ मिलकर मां को पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Shahjahanpur Crime News (शाहजहांपुर/शिवकुमार): यूपी के शाहजहांपुर जिले में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामूली विवाद के बाद कलयुगी बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर मां की डंडे से पीट-पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी. जमीनी विवाद के बाद भैंस निकालने को लेकर विवाद के बाद महिला की हत्या की गई थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को जेल भेज दिया है.

तिलहर थाना क्षेत्र की घटना

घटना थाना तिलहर क्षेत्र के जोधपुर नवदिया गांव की थी, यहां के रहने वाला महाराज सिंह यादव और उसकी पत्नी मायावती के बीच में कई सालों से विवाद चल रहा था. पति अपने बड़े बेटे के साथ रह रहा था और पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ रह रही थी. बताया जा रहा है की भैंस निकालने को लेकर महिला का अपने बड़े बेटे से विवाद हो गया था. इसके बाद पति ने बड़े बेटे के साथ मिलकर पत्नी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया. और पीट पीट कर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया.

हत्याकांड से गांव में फैल सनसनी

गांव में हुई हत्या के बाद से सनसनी फैल गई थी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसका बेटा फरार हो गया था. पुलिस ने 2 दिन पहले ही पत्नी की हत्या में शामिल पति महाराज सिंह को पहले ही जेल भेज दिया था. गुरुवार को पुलिस ने फरार चल रहे महिला के बेटे हरीसुमिरन को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी बेटे के पास से हत्या में इस्तेमाल लाठी बरामद की है. पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि उसकी मां के बीच में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था. फिलहाल पुलिस ने मां की हत्या में शामिल बेटे को जेल भेज दिया है.

