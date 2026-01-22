Advertisement
शाहजहांपुर में कलयुगी बेटे ने पिता के साथ मिलकर मां को पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Shahjahanpur News:  शाहजहांपुर जिले में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामूली विवाद के बाद कलयुगी बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर मां की डंडे से पीट-पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:56 AM IST
Shahjhanpur News
Shahjahanpur Crime News (शाहजहांपुर/शिवकुमार): यूपी के शाहजहांपुर जिले में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामूली विवाद के बाद कलयुगी बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर मां की डंडे से पीट-पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी. जमीनी विवाद के बाद भैंस निकालने को लेकर विवाद के बाद महिला की हत्या की गई थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को जेल भेज दिया है.

तिलहर थाना क्षेत्र की घटना
घटना थाना तिलहर क्षेत्र के जोधपुर नवदिया गांव की थी, यहां के रहने वाला महाराज सिंह यादव और उसकी पत्नी मायावती के बीच में कई सालों से विवाद चल रहा था. पति अपने बड़े बेटे के साथ रह रहा था और पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ रह रही थी. बताया जा रहा है की भैंस निकालने को लेकर महिला का अपने बड़े बेटे से विवाद हो गया था. इसके बाद पति ने बड़े बेटे के साथ मिलकर पत्नी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया. और पीट पीट कर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया.

हत्याकांड से गांव में फैल सनसनी
गांव में हुई हत्या के बाद से सनसनी फैल गई थी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसका बेटा फरार हो गया था. पुलिस ने 2 दिन पहले ही पत्नी की हत्या में शामिल पति महाराज सिंह को पहले ही जेल भेज दिया था. गुरुवार को पुलिस ने फरार चल रहे महिला के बेटे हरीसुमिरन को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपी बेटे के पास से हत्या में इस्तेमाल लाठी बरामद की है. पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि उसकी मां के बीच में रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था. फिलहाल पुलिस ने मां की हत्या में शामिल बेटे को जेल भेज दिया है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

