जमीन के अंदर से आ रही थी आवाज... गड्ढा खोदकर ग्रामीणों ने निकाला, फिर नजारा देख कांप उठे लोग!
Zee UP-Uttarakhandबरेली

जमीन के अंदर से आ रही थी आवाज... गड्ढा खोदकर ग्रामीणों ने निकाला, फिर नजारा देख कांप उठे लोग!

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है. जिसने देखा उसका कलेजा कांप गया. यहां एक 10 दिन की बच्ची को जमीन में जिंदा दफना दिया गया. लेकिन कहते हैं न लोग जाको राखे साइयां, मार सके न कोय...

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 14, 2025, 04:04 PM IST
Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Shahjahanpur News/शिव कुमार:  उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 10 दिन की मासूम बच्ची को गड्ढा खोदकर जिंदा दफना दिया गया. संयोग से बच्ची का एक हाथ मिट्टी से बाहर था और वहीं से खून भी निकल रहा था. उसकी दर्दभरी रोने की आवाज सुनकर बकरी चरा रहे बच्चे ने उसे देखा और ग्रामीणों को सूचना दी.

कैसे मिली बच्ची?
घटना थाना जैतीपुर क्षेत्र के गौहापुर गांव के पास बहगुल नदी किनारे की है. रविवार सुबह ग्रामीण डबलू बकरियां चरा रहा था, तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी. पास जाकर देखा तो गड्ढे से बच्ची का हाथ बाहर निकला हुआ था. उसने गांव वालों को बताया, जिसके बाद सब मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी.

अस्पताल में भर्ती
बच्ची के मुंह और नाक में मिट्टी भरी हुई थी. उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. सीएचसी प्रभारी डॉ. नितिन सिंह के मुताबिक, बच्ची बेहद कमजोर है और उसका वजन भी बहुत कम है. प्राथमिक इलाज के बाद उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

पुलिस की जांच शुरू
सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल भिजवाने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है. सीओ ज्योति यादव ने बताया कि बच्ची लगभग 10–15 दिन की लग रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और क्षेत्र के अस्पतालों में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि हाल ही में किस परिवार में बच्ची का जन्म हुआ.

इलाके में चर्चा का विषय
जिंदा बच्ची को मिट्टी में दफनाने का यह मामला पूरे इलाके में सनसनी का विषय बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस किसी ने भी यह कृत्य किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और पुलिस उसके परिजनों की तलाश कर रही है. 

TAGS

Shahjahanpur News

