बदायूं में भाइयों को उम्रकैद मिलने पर भड़की बहन, इंसाफ के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में उस समय हड़कंप मच गया, जब कचहरी परिसर के समीप स्थित एक मोबाइल टावर पर एक महिला अचानक चढ़ गई. महिला के टावर पर चढ़ते ही नीचे खड़े लोगों और पुलिस प्रशासन में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. बताया जा रहा है कि महिला अपने भाइयों को कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा से नाराज थी और उनके लिए इंसाफ की मांग कर रही थी.

क्या है मामला ?

दरअसल, यह घटना की शुरुआत बदायूं कचहरी से हुई, जहाँ एक पुराने हत्या के मामले में सुनवाई चल रही थी. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महिला के भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. जैसे ही सजा का फैसला बाहर आया, परिजनों में चीख-पुकार मच गई. सजा से असंतुष्ट महिला ने इसे अन्याय करार दिया और विरोध का एक खतरनाक रास्ता चुना.

मालवीय स्थल पर हाई-वोल्टेज ड्रामा

महिला भागते हुए कचहरी परिसर के पास मालवीय स्थल स्थित एक ऊंचे मोबाइल टावर पर जा पहुंची और देखते ही देखते उसकी ऊपरी परतों तक चढ़ गई. टावर के नीचे राहगीरों और वकीलों की भारी भीड़ जमा हो गई. महिला ऊपर से चिल्लाकर अपने भाइयों को बेकसूर बता रही थी और बार-बार सजा वापस लेने या फिर नीचे कूदकर जान देने की धमकी दे रही थी.

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पुलिस और प्रशासन के फूले हाथ-पांव

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. महिला को नीचे उतारने के लिए काफी देर तक मान-मनौव्वल का दौर चला. पुलिस ने नीचे जाल बिछाने की तैयारी की और फायर ब्रिगेड की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया. अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से महिला को समझाने का प्रयास किया कि कानूनी प्रक्रिया में अपील का रास्ता खुला है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी.

सुरक्षित उतारने के प्रयास जारी

ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की टीम महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयासों में जुटी हुई है. महिला की मानसिक स्थिति और भावनात्मक आवेश को देखते हुए काफी सावधानी बरती जा रही है.अधिकारियों का कहना है कि सजा कोर्ट का फैसला है और यदि परिजन इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए, न कि इस तरह अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए.

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