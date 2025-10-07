Rampur News: सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को आजम खान से म‍िलने रामपुर आ सकते हैं. इससे पहले जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान का बयान सामने आया है. आजम खान ने कहा कि मैंने भी सुना है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं. मैं सिर्फ उनसे ही म‍िलूंगा और किसी से नहीं म‍िलूंगा. वह आ रहे हैं ये उनकी लयकमंदि है. सपा नेता आजम खान ने कहा कि उन पर एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा हुई है और 34 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

सपा नेता आजम खान से अखिलेश करेंगे मुलाकात

सपा नेता आजम खान ने कहा कि मुझे खुद से नराजगी है. मैं अपराधी हूं जिस पर कई मुकदमे हैं. मैंने किताबें चुराकर विश्‍वविद्यालय बनाया है, मगर अपना घर नहीं बनाया है. एक मुकदमे में 21 साल की सजा हुई है और 34 लाख का जुर्माना लगाया है. कोई मेरा घर खरीद ले. अभी 100 से ज्‍यादा मुकदमे हैं जिन पर फैसला आना बाकी है.

जेल से छूटने के बाद पहली बार करेंगे मुलाकात

बता दें कि सपा नेता आजम खान के जेल से छूटने के बाद पहली बार अखिलेश यादव उनसे म‍िलने रामपुर आ रहे हैं. अखिलेश यादव बुधवार दोपहर 12:30 बजे प्राइवेट हवाई जहान से लखनऊ से बरेली पहुंचेंगे. बरेली से सड़क मार्ग से रामपुर पहुंचेंगे. अखिलेश यादव का आजम खान के घर पर करीब एक घंटे रुकने का कार्यक्रम है.

दौ पैन कार्ड मामले में आजम खान को झटका

गौरतलब है कि आजम खान और उनके बेटे अब्‍दुल्‍ला को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बार दो पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर की स्‍पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में ही होगी. आजम खान ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका को खारिज कर निचली अदालत में भेज दिया है.

