आजम खान के साथ ये कैसा बर्ताव?... कड़कती ठंड में जेल में नहीं मिला कंबल, सपा नेताओं का जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जेल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. यह कहना है सपा नेताओं का. मंगलवार को रामपुर में सपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आजम खान को जेल में सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं सपा नेताओं का आरोप है कि जेल में उन्हें ठंड के मौसम में कंबल भी नहीं दिए गए.

सपा नेताओं ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

बता दें कि मंगलवार को रामपुर में सपा नेता आसिम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान सपा नेता आसिम राजा ने जेल में आजम खान को सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया. आसिम राजा ने आजम खान के साथ रामपुर जेल में A कैटेगरी की सुविधाएं न दिए जाने पर गंभीर चिंता जताई है. आसिम राजा ने कहा कि आजम खान की आयु, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा को देखते हुए जेल प्रशासन का यह रवैया बिल्कुल अस्वीकार्य है. आजम खान को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए.

ठंड में कंबल न देने का आरोप

सपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ठंड के मौसम के बावजूद आजम खान को कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई गईं. आजम खान की बेरिक की खिड़कियों से रात में ठंडी हवा भी आती है. आरोप है कि जेल प्रशासन से कहने के बाद भी आजम को कंबल आदि नहीं दिए गए. सपा नेताओं के इन गंभीर आरोपों से एक बार फिर आजम खान का नाम चर्चा में आ गया है.

कौन हैं आसिम राजा?

सपा नेता आसिम राजा रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. रामपुर उपचुनाव में सपा ने आसिम राजा को अपना प्रत्याशी बनाया था. आसिम राजा रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं. वह शहर के जाने-माने लोगों में शुमार करते हैं. साथ ही आसिम राजा 10 बार के विधायक आजम खान के करीबी नेताओं में भी शामिल हैं. आजम खान के भरोसेमंद नेताओं में उनकी गिनती होती है. बता दें कि पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनाई थी. आजम खान को रामपुर में जेल में बंद हैं.

