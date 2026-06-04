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कोर्ट सुरक्षा में तैनात दारोगा का फंदे पर लटका मिला शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

Budaun Police Daroga Death News : उत्तर प्रदेश के बदायूं में कोर्ट सुरक्षा में तैनात एक दारोगा का शव उसके कमरे की खिड़की से फंदे पर लटका मिला. मकान मालिक की सूचना पर अधिकारियों समेत पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 04, 2026, 01:59 PM IST
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फंदे से लटका मिला दारोगा का शव
फंदे से लटका मिला दारोगा का शव

अमित अग्रवाल/बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में न्यायालय की सुरक्षा में तैनात एक दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. दरोगा का शव सिविल लाइन थाना क्षेत्र की मधुबन कॉलोनी में खिड़की से फंदे पर लटकता दिखा. सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.  दारोगा किराये के कमरे में रहता था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी गई.

परिजनों के फोन से हुआ खुलासा
मृतक दरोगा की पहचान मेघ श्याम गौतम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मथुरा जिले के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के सकना गांव के निवासी थे. वह पिछले करीब एक वर्ष से मधुबन कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे.

बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह परिजनों ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई. लगातार फोन न उठने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने मकान मालिक से संपर्क कर दरोगा से बात कराने को कहा.

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पुलिस को दी गई सूचना
मकान मालिक ने दरोगा के कमरे का दरवाजा खटखटाया और काफी देर तक आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद जब मकान मालिक से खिड़की से झांककर अंदर देखा तो दारोगा का शव फंदे से लटका हुआ था. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. वहीं परिजनों ने भी पुलिस हेल्पलाइन पर घटना की जानकारी साझा की.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच शुरू की.

खिड़की से अंगोछे के सहारे लटका मिला शव
प्राथमिक जांच में सामने आया कि दरोगा का शव कमरे के भीतर खिड़की से अंगोछे के सहारे लटका हुआ था. पुलिस ने तत्काल फोरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की.

वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाला मोर्चा
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, एसपी सिटी अभिषेक सिंह, सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय और सिविल लाइन थाना प्रभारी हरिंदर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है. पुलिस और फोरेंसिक टीम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

रहस्य बनी हुई है मौत की वजह
एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर दरोगा की मौत के पीछे क्या कारण रहे, इसका जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के बाद ही सामने आ सकेगा. फिलहाल पूरे मामले की गहन पड़ताल जारी है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

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