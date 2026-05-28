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बरेली पुलिस की बड़ी कामयाबी: मासूम का अपहरण करने वाले गैंग का एनकाउंटर, 2 गिरफ्तार

Bareilly News: बरेली जिले में पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है. आंवला थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोना धाम से अपहृत डेढ़ साल के मासूम को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद बरामद कर लिया है. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 28, 2026, 02:54 PM IST
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बरेली पुलिस की बड़ी कामयाबी: मासूम का अपहरण करने वाले गैंग का एनकाउंटर, 2 गिरफ्तार

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है. आंवला थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोना धाम से अपहृत डेढ़ साल के मासूम को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद बरामद कर लिया है. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पैरों में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है.

क्या था पूरा मामला?
घटना बीते दिनों की है, जब मनोना धाम में सफाई कर्मचारी रमन का डेढ़ साल का बच्चा अचानक लापता हो गया था. पिता के अनुसार, उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा था, लेकिन कुछ देर बाद एक बच्चा गायब मिला. बच्चे के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की गई.

500 सीसीटीवी कैमरों से मिली सुराग
बच्चे को सकुशल बरामद करने के लिए बरेली पुलिस ने एक मिसाल कायम की. पुलिस टीम ने घटनास्थल से लेकर संदिग्ध रूट तक लगे करीब 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. इसके साथ ही डंप डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया गया. इस कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को अपराधियों की लोकेशन और उनकी गतिविधियों का पता चला.

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दिल्ली ले जाने की थी तैयारी
26-27 मई की मध्य रात्रि में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाश अपहृत बच्चे को बाइक पर ले जा रहे हैं और उसे दिल्ली बेचने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर बरेली-अलीगंज रोड पर घेराबंदी की गई. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, जिससे उनकी बाइक फिसल गई. बच्चा पास की झाड़ियों में गिर गया, जिसे पुलिसकर्मी सोमपाल ने सुरक्षित उठाकर अपनी कस्टडी में लिया.

जवाबी फायरिंग में घायल हुए बदमाश
खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें मुख्य आरक्षी कौमिश कुमार घायल हो गए. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों अपहरणकर्ता योगेश कन्नौजिया और पवन चंदेल के पैरों में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े. पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

आगे की कार्रवाई
पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, इस गैंग का एक तीसरा साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गैंग ने अब तक कितने बच्चों को अपना शिकार बनाया है. इस साहसिक कार्रवाई के लिए बरेली पुलिस की चारों ओर प्रशंसा हो रही है.

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