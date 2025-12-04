Advertisement
बरेली में हफ्ते भर नहीं गरजेगा बुलडोजर, ध्वस्तिकरण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; आजम खान के करीबी को राहत

Bareilly News: बरेली में पिछले कई दिन से चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और आजम खान और मौलाना तौकीर के करीबी सपा नेता और याचिकाकर्ता सरफराज वली को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. 

Dec 04, 2025, 04:16 PM IST
अजय कश्यप/बरेली: बरेली के सूफ़ी टोला इलाके में लगातार दो दिनों से चल रही बुलडोज़र कार्रवाई पर गुरुवार को अचानक ब्रेक लग गया. बीडीए (बरेली विकास प्राधिकरण) की टीम तीसरे दिन भी ध्वस्तीकरण के लिए गुड मैरिज हॉल और एवान-ए-फरहत बारातघर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश अधिकारीयों को दिखाया, कार्रवाई तत्काल रोक दी गई और बुलडोज़र वापस बुला लिए गए.

सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा
फरहत जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह सीधे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहता, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में राहत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं. इसके साथ कोर्ट ने सात दिन की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, ताकि इस अवधि में भवनों को ध्वस्त न किया जाए.

याचिका में बताया गया था कि ध्वस्तीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और निर्माण के कुछ हिस्से गिराए जा चुके हैं. कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीडीए टीम को ध्वस्तीकरण रोकना पड़ा और कार्रवाई स्थगित कर दी गई.

बरेली बवाल के बाद शुरू हुआ था अभियान
26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद आरोपियों और कथित अवैध निर्माणों पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई तेज हुई थी.

इसी क्रम में बीडीए ने सूफ़ी टोला क्षेत्र में सपा नेता सरफ़राज वली ख़ान और राशिद ख़ान से जुड़े गुड मैरिज हॉल और एवान-ए-फरहत पर बुलडोज़र अभियान चलाया था.साथ ही एक मैरिज हॉल की छत पर लगे मोबाइल टॉवर को भी हटवाया गया था. 

इससे पहले बुधवार तक कथित अवैध निर्माण का बड़ा हिस्सा तोड़ा जा चुका था.  बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने पहले ही स्पष्ट किया था कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. 

मौजूदा स्थिति
बरेली में सूफ़ी टोला के दो बड़े मैरिज हॉल पर चल रहे बुलडोज़र अभियान पर अभी के लिए विराम लग गया है, मगर आगे की कार्रवाई हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगी. शहर में प्रशासन की यह कार्रवाई अभी भी चर्चाओं और सवालों के केंद्र में बनी हुई है. 

ये भी पढ़ें: बरेली में फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', मौलाना तौकीर के करीबी का मैरिज लॉन ध्वस्त, BDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई

 

Bareilly latest newsSupreme court on Bulldozer action

