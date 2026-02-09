एक गुजराती ने रियासतें जोड़ीं तो दो नए गुजराती देश तोड़ रहे हैं... सस्पेंडेड अलंकार अग्निहोत्री का PM-शाह पर हमला

श्रवण पंडित/शामली: उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों और कथित धार्मिक अपमान और sc/st एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर चर्चाओं में आए निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री अपना आरोप पत्र प्राप्त करने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा. अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि एक गुजराती सरदार पटेल थे, जिन्होंने देश में 562 रियासतों को एक किया. लेकिन ये दो नए गुजराती देश को तोड़ने आए हैं. केंद्र सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू कर देश को खत्म करना चाहती है, सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ उनकी ये जंग लगातार जारी रहेगी.

शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री

बता दें कि बीते दिनों बरेली में सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी एक्ट, कथित धार्मिक अपमान और एससी/एसटी एक्ट के विरोध में जिला मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को अपना आरोप पत्र प्राप्त करने के लिए शामली कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे. इसका जवाब देने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी से करीब एक माह का वक्त मांगा है. इस दौरान जब अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बीती 26 जनवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद शासन ने उन्हें अवैधानिक तरीके से निलंबित कर दिया था.

नोटिस का जवाब दाखिल करने पहुंचे शामली

शामली के जिला अधिकारी द्वारा उन्हें एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें जांच अधिकारी बरेली कमिश्नर को बनाया गया है. उसी आरोप पत्र को प्राप्त करने के लिए निलंबित पीसीएस शामली पहुंचे थे. इसका जवाब देने के लिए एक माह का समय मांगा गया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज इन दिनों पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका है. केंद्र सरकार की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी एससी/एसटी एक्ट ने पहले जनरल, ओबीसी और एससी एसटी को विभाजित किया और अब जनरल, ओबीसी को विखंडित करने के लिए यूजीसी एक्ट लेकर आए हैं.

सरकार देश को खत्म करना चाहती है

एक तरीके से ये सरकार देश को खत्म करना चाहती है. इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में एक गुजराती सरदार वल्लभभाई पटेल हुए जिन्होंने देश में 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया और ये नए गुजराती देश को तोड़ना चाहते हैं. ये सिर्फ क्षदम रूप से बोलते हैं कि हिंदू सम्मेलन करवा रहे हैं और बोलते हैं कि तो बंटोगे तो कटोगे. ये बांट बांटकर आपको काटेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इनका ये यूजीसी 2026 और एससी/एसटी एक्ट लागू कराया है इससे यह स्पष्ट होता है कि ये देश के नहीं बल्कि बाहरी व्यक्ति हैं.

सतानत को मानने वालों 85 फीसदी लोगों को दरकिनार किया

उन्होंने सीएम योगी को लेकर कहा कि प्रदेश के सीएम हमारे प्रदेश के हैं लेकिन जो बाहरी व्यक्ति हमारे प्रदेश को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं हैं. खासतौर से वो लोग जो बोलते हैं बंटोगे तो कटोगे. अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सनातन को मानने वाले करीब 85 प्रतिशत जनरल और ओबीसी वर्ग को दरकिनार करते हुए इसी सरकार ने सन 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेज महाराष्ट्र का केस आया था. जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एससी/एसटी एक्ट असंवैधानिक हैं. इजिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन बिंदुओं को लेकर दिशा निर्देश दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को निष्प्रभावी कर दिया

निलंबित पीसीएस अफसर ने कहा कि इस निकम्मी सरकार ने सनातन को मानने वाले 85 प्रतिशत लोगों जनरल ओबीसी के खिलाफ संसद में विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को निष्प्रभावी कर दिया. यह सिर्फ नाम की सनातनी सरकार है. ये सबसे बड़े सनातन विरोधी हैं. देश में तमाम योजनाओं का पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से लूट ले जाने के लिए बने हुए हैं. आप देख सकते हैं क्षेत्र में कितनी पानी की टंकियां टूट रही हैं, ये सब भ्रष्टाचार ही है.

कोई ब्राह्मण विधायक, सांसद सामने नहीं आए

माघ मेले को लेकर उन्होंने कहा वे ब्राह्मण समाज से आते हैं और चोटी सनातन का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़कर घसीटकर पीटा गया, ये जो ब्राह्मण समाज के नकारा एमपी, mla हैं इन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ. अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला हो. उन्होंने कहा कि अभी जो देश में काला कानून है एससी/एसटी एक्ट उसके खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़नी है. इससे जनरल और ओबीसी समाज के गरीब लोगों को सताया जाता है और वसूली की जाती है. इनमें 95 प्रतिशत केस फर्जी होते हैं.

दरभंगा में 150 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ

उन्होंने कहा कि हाल ही में दरभंगा में 150 लोगों पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया. जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण आज जनरल और ओबीसी वोटर सरकार से पूरी तरह हट चुका है. अभी अगर आज चुनाव होंगे तो केंद्र सरकार एक भी सीट नहीं जीत पाएगी. आगामी समय में इन मुद्दों को लेकर देशव्यापी आंदोलन भी होंगे और उनकी ये जंग जारी रहेगी.