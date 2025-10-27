Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2977568
Zee UP-Uttarakhandबरेली

बाथरूम में ले जाकर अंदर से लगाई कुंडी, यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सफाईकर्मी ने महिला तीमारदार से की दरिंदगी

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र का निवासी एक व्यक्ति पिछले तीन दिनों से मेडिकल कॉलेज के पुरुष मेडिसिन वार्ड में भर्ती है. उसकी देखभाल के लिए उसकी भाभी अस्पताल में ही रुकी हुई थी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर AI की है
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला तीमारदार से रेप की घटना सामने आई है. बताया गया कि महिला सोमवार सुबह इलाज कराने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज आई थी. आरोप है कि सफाईकर्मी ने उसके साथ दुष्‍कर्म किया. महिला ने मेडिकल कॉलेज स्थित पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी सफाईकर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. 

मदद के बहाने दुष्‍कर्म 
बताया गया कि शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र का निवासी एक व्यक्ति पिछले तीन दिनों से मेडिकल कॉलेज के पुरुष मेडिसिन वार्ड में भर्ती है. उसकी देखभाल के लिए उसकी भाभी अस्पताल में ही रुकी हुई थी. सोमवार सुबह महिला ने अपने देवर को बेहतर इलाज दिलाने के लिए वहां तैनात सफाईकर्मी से मदद मांगी. आरोप है कि सफाईकर्मी ने उसे डॉक्‍टर से म‍िलाने के बहाने बॉथरूम की तरफ ले गया और अंदर से कुंडी लगाकर जबरन दुष्‍कर्म किया. 

महिला आरोपी को पहले से जानती थी 
आरोप है कि गढ़ीपुरी निवासी जयशंकर पुत्र आशाराम मेडिकल कॉलेज में स्‍वीपर का काम करता है. महिला उसे पहले से जानती थी. सफाईकर्मी भी उसके पास के इलाके का रहने वाला है. महिला ने बताया कि आरोपी सफाईकर्मी ने मदद के बहाने उसे दूसरे फ्लोर पर लेकर जाकर बाथरूम में बंद कर दिया. वह चिल्‍लाती रही लेकिन कोई बचाने नहीं आया. उसके साथ जबरन रेप किया गया. पुलिस ने आरोपी सफाईकर्मी को पकड़कर पूछताछ कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राचार्य बोले-नियमित कर्मचारी नहीं 
शाहजहांपुर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के आरोपों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुकदमा दर्ज कर पीड़‍िता का मेडिकल कराया गया. वहीं, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी कॉलेज का नियमित कर्मचारी नहीं है. फर्म को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे. वहीं, थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. 

यह भी पढ़ें : मैं तुझसे प्यार नहीं करती... सुनकर होटल संचालक बना दरिंदा, हाथ-पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, रिसेप्शनिस्ट से 6 घंटे किया रेप

यह भी पढ़ें : भाई दूज के दिन बहन बनी भाई की यमराज, रची डरावनी साजिश, वजह जानकर सिहर उठे लोग!

TAGS

Shahjahanpur News

Trending news

ayodhya latest news
अयोध्या में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार! परेड करती लड़कियां दिखीं,वीडियो वायरल
Gorkha Military Inter College
उत्‍तराखंड के इस कॉलेज में तैयार होते हैं 'रियल हीरो'...आज वजूद की लड़ाई लड़ रहा
gorakhpur latest news
नया गोरखपुर’ योजना पर संकट के बादल! जमीन अधिग्रहण में आई ये बड़ी बाधा
UP News
किसानों की जेब में 86 करोड़! जानें क्या है योगी सरकार की 48 घंटे वाली पेमेंट नीति
Chhath puja
छठ पर 'उत्तर प्रदेश के माझी' की प्रेरणादायक कहानी, पूजा के लिए अकेले खोद डाला तालाब
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में छठ की छुट्टी, 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, DIOS ने की घोषणा
agra latest news
तोड़ी मेवाबाइट तो निकले कीड़े, आगरा में नामी मिठाईवाले की मिठाई का वीडियो वायरल
sambhal violence case
संभल हिंसा मामले में बड़ा फैसला! तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Sambhal
46 साल बाद लौटी आस्था की परिक्रमा, योगी सरकार में जगमगाई ‘भगवान कल्कि की नगरी’ संभल
UP News
आगरा-फर्रूखाबाद में लग रहे अत्याधुनिक प्लांट्स, किसानों को होगा दोगुना लाभ