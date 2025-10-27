बाथरूम में ले जाकर अंदर से लगाई कुंडी, यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सफाईकर्मी ने महिला तीमारदार से की दरिंदगी

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला तीमारदार से रेप की घटना सामने आई है. बताया गया कि महिला सोमवार सुबह इलाज कराने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज आई थी. आरोप है कि सफाईकर्मी ने उसके साथ दुष्‍कर्म किया. महिला ने मेडिकल कॉलेज स्थित पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी सफाईकर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

मदद के बहाने दुष्‍कर्म

बताया गया कि शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र का निवासी एक व्यक्ति पिछले तीन दिनों से मेडिकल कॉलेज के पुरुष मेडिसिन वार्ड में भर्ती है. उसकी देखभाल के लिए उसकी भाभी अस्पताल में ही रुकी हुई थी. सोमवार सुबह महिला ने अपने देवर को बेहतर इलाज दिलाने के लिए वहां तैनात सफाईकर्मी से मदद मांगी. आरोप है कि सफाईकर्मी ने उसे डॉक्‍टर से म‍िलाने के बहाने बॉथरूम की तरफ ले गया और अंदर से कुंडी लगाकर जबरन दुष्‍कर्म किया.

महिला आरोपी को पहले से जानती थी

आरोप है कि गढ़ीपुरी निवासी जयशंकर पुत्र आशाराम मेडिकल कॉलेज में स्‍वीपर का काम करता है. महिला उसे पहले से जानती थी. सफाईकर्मी भी उसके पास के इलाके का रहने वाला है. महिला ने बताया कि आरोपी सफाईकर्मी ने मदद के बहाने उसे दूसरे फ्लोर पर लेकर जाकर बाथरूम में बंद कर दिया. वह चिल्‍लाती रही लेकिन कोई बचाने नहीं आया. उसके साथ जबरन रेप किया गया. पुलिस ने आरोपी सफाईकर्मी को पकड़कर पूछताछ कर रही है.

प्राचार्य बोले-नियमित कर्मचारी नहीं

शाहजहांपुर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के आरोपों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुकदमा दर्ज कर पीड़‍िता का मेडिकल कराया गया. वहीं, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी कॉलेज का नियमित कर्मचारी नहीं है. फर्म को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे. वहीं, थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

