Bulandshahr News: छी! ऐसा कौन करता है... RO पानी के कैनों पर पेशाब करता बच्चा कैमरे में कैद, दुकानों और घरों में होती सप्लाई

Bulandshahr News/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से चौका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सप्लाई के लिए रखे गए वाटर कैनों पर चढ़कर किशोर पेशाब कर रहा है. यही कैन नगर की दुकानों और घरों में सप्लाई किए जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

कहां का है मामला?

दरअसल, ये मामलाथाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. जहां पर एक वाटर प्लांट के वाहन में रखे पानी के कैनों पर एक किशोर के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. स्थानीय लोगों ने वाटर प्लांट संचालक पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. लोगों का आरोप है कि आरओ के नाम पर सबमर्सिबल का पानी बेचा जा रहा है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है.

वायरल वीडियो सैदपुर रोड स्थित वाटर प्लांट का बताया जा रहा है. मामले की जानकारी मिलने पर सीओ भास्कर मिश्रा ने कहा कि वीडियो संज्ञान में लिया गया है. जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. इस घटना को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन जांच में जुट गए हैं.

