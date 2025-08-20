Bulandshahr News: छी! ऐसा कौन करता है... RO पानी के कैनों पर पेशाब करता बच्चा कैमरे में कैद, दुकानों और घरों में होती सप्लाई
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2889251
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Bulandshahr News: छी! ऐसा कौन करता है... RO पानी के कैनों पर पेशाब करता बच्चा कैमरे में कैद, दुकानों और घरों में होती सप्लाई

Bulandshahr News: बुलंदशहर से एक मानवता को शर्मनाक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जहां पर एक वाटर प्लांट के वाहन में रखे पानी के कैनों पर एक किशोर के पेशाब करता नजर आ रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bulandshahr News
Bulandshahr News

Bulandshahr News/मोहित गोमत:  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से चौका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सप्लाई के लिए रखे गए वाटर कैनों पर चढ़कर किशोर पेशाब कर रहा है. यही कैन नगर की दुकानों और घरों में सप्लाई किए जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

कहां का है मामला?
दरअसल, ये मामलाथाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है.  जहां पर एक वाटर प्लांट के वाहन में रखे पानी के कैनों पर एक किशोर के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. स्थानीय लोगों ने वाटर प्लांट संचालक पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. लोगों का आरोप है कि आरओ के नाम पर सबमर्सिबल का पानी बेचा जा रहा है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है.

वायरल वीडियो सैदपुर रोड स्थित वाटर प्लांट का बताया जा रहा है. मामले की जानकारी मिलने पर सीओ भास्कर मिश्रा ने कहा कि वीडियो संज्ञान में लिया गया है. जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. इस घटना को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन जांच में जुट गए हैं.

और पढे़ं: नोरा जैसी बनो! भूखी रही.. 3 घंटे करनी पड़ी जिम, पति की सनक ने बर्बाद की नई-नवेली दुल्हन की जिंदगी 

 कुख्यात कालू और गोलू गैंग के बीच गैंगवार, घंटेभर चली ताबड़तोड़ फायरिंग, दहल उठा पूरा इलाका 
 

TAGS

bulandshahr news

Trending news

bulandshahr news
छी! ऐसा कौन करता है... RO पानी के कैनों पर पेशाब करता बच्चा कैमरे में कैद
Shahjahanpur News
UP में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला, शाहजहांपुर के जलालाबाद को मिली नई पहचान
Meerut News
कुख्यात कालू और गोलू गैंग के बीच गैंगवार, घंटेभर चली ताबड़तोड़ फायरिंग
kashi vishwanath mandir
महादेव का दैवीय संदेश आया? विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू की रहस्यमयी मौजूदगी
Ghaziabad News
नोरा जैसी बनो! भूखी रही.. 3 घंटे करनी पड़ी जिम, पति ने बर्बाद की दुल्हन की जिंदगी
Agra News
आगरा:बेटी के लिए चंडी बनी मां,15 मिनट तक तेंदुए से भिड़कर मौत के मुंह से निकाला बाहर
bijnor news
बिजनौर में निजी अस्पताल से नवजात बच्चा गायब, संचालक सहित 3 डॉक्टरों पर केस दर्ज
Sonbhadra News
कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इंकार
Bus Accident in Ghaziabad
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से बस की जबरदस्त टक्कर,15 यात्री घायल
Meerut Bhuni Toll Plaza
पूरी तरह से टोल फ्री हुआ मेरठ-करनाल हाइवे,जानें कब तक कर सकेंगे मुफ्त में सफर
;