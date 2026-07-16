बदायूं मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मची सनसनी, घंटों चली तलाशी में नहीं मिला कुछ संदिग्ध

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बदायूं/अमित अग्रवाल: शहर के मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की एक अज्ञात धमकी भरे ईमेल के बाद सोमवार को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. डाकघर के आधिकारिक ईमेल पर आए इस धमकी भरे संदेश ने पुलिस प्रशासन और डाक विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए.
ईमेल मिलते ही अलर्ट मोड पर आई पुलिस
सोमवार को जैसे ही डाकघर के आधिकारिक ईमेल इनबॉक्स में इमारत को बम से उड़ाने का संदेश देखा गया, विभाग में खलबली मच गई. अधिकारियों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें, बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड आनन-फानन में मौके पर पहुंच गए.
खाली कराया गया परिसर, 3 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने सबसे पहले पूरे डाकघर और उसके आसपास के परिसर को खाली कराया. इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए सघन तलाशी अभियान शुरू किया. करीब 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने डाकघर के कोने-कोने को खंगाला. डाकघर में मौजूद सभी संदिग्ध पार्सल, आने-जाने वाले लेटर और अन्य सामानों की मेटल डिटेक्टर व डॉग स्क्वायड की मदद से बारीकी से जांच की गई.
अफवाह साबित हुई धमकी
घंटों चली कड़ी मशक्कत और सघन चेकिंग के बाद पुलिस को मौके से कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ. जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी की शरारत या अफवाह थी. फिलहाल, पुलिस और साइबर सेल की टीमें ईमेल के आईपी एड्रेस (IP Address) और भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने में जुट गई हैं, ताकि धमकी देने वाले आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके.
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