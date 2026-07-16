बदायूं मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मची सनसनी, घंटों चली तलाशी में नहीं मिला कुछ संदिग्ध

अफवाह साबित हुई धमकी

घंटों चली कड़ी मशक्कत और सघन चेकिंग के बाद पुलिस को मौके से कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ. जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी की शरारत या अफवाह थी. फिलहाल, पुलिस और साइबर सेल की टीमें ईमेल के आईपी एड्रेस (IP Address) और भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने में जुट गई हैं, ताकि धमकी देने वाले आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके.