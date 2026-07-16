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बदायूं मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मची सनसनी, घंटों चली तलाशी में नहीं मिला कुछ संदिग्ध

Budaun News: बदायूं से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर शहर के मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:24 PM IST
बदायूं मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मची सनसनी, घंटों चली तलाशी में नहीं मिला कुछ संदिग्ध
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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